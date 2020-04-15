Доктор Мясников объяснил высокую смертность от коронавируса в странах Евросоюза

Москва, 15 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал причины высокого уровня смертности от коронавируса в странах Европейского союза.

По его словам, высокий уровень смертности от коронавируса в Испании, Италии и других странах ЕС объясняется тем, что их статистика учитывает пациентов в очень тяжелом состоянии.

«Потому, что к ним в больницы поступает более тяжелый контингент больных. У них все больные коронавирусом лечатся на дому. Они госпитализируют только тех, у кого уже развивается острая пневмония или острая респираторная недостаточность, то есть эти люди поступают в больницу в тяжелом состоянии», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса погибло жизни более 126 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции, 198 человек умерли. Почти две тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.