Путин рассмотрит обращение ветеранских организаций о переносе парада Победы

Москва, 15 апреля. Обращение российских ветеранских организаций к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы на более позднюю дату будет рассмотрено, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это обращение будет рассмотрено», — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Ранее ветеранские организации попросили российского лидера перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за распространения коронавирусной инфекции. По мнению авторов обращения, решение о переносе парада Победы послужит проявлением уважения к ветеранам, военнослужащим и россиянам, «которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России».

Вспышка неизвестной инфекции была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установили, что причиной стал новый тип коронавируса. Инфекция быстро распространилась практически по всему миру, указал «Царьград».

На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше двух миллионов случаев заражения коронавирусом. Порядка 500 тысяч человек смогли вылечиться от пневмонии, вызванной новой инфекцией, более 126 тысяч человек погибли.

На Россию приходится более 24 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. Уже порядка двух тысяч человек победили опасное заболевание, 198 пациентов скончались.

Российские власти моментально приняли меры для борьбы с инфекцией. В частности, закрыты музеи, театры, рестораны, работают только некоторые предприятия, отметил телеканал «360». Россиян призывают оставаться дома.