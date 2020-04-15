Соболь попалась на фейке о карантинных штрафах для автомобилистов в Москве

Москва, 15 апреля. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в РФ) Любовь Соболь написала в Twitter, что московские власти якобы пытаются ввести специальные штрафы для водителей за езду без цифрового пропуска передвижения.

Нарушителей режима самоизоляции якобы будут вычислять с помощью дорожных камер и штрафовать отдельно за каждый проезд под устройством видеонаблюдения. Источником информации стала газета «Коммерсант», которая сослалась на некий источник в администрации Москвы.

Неподтвержденный характер новости не помешал юристу сразу же обвинить власти в попытке пополнить бюджет за счет населения, которое и так тяжело переносит карантин. При этом она не попыталась самостоятельно проверить информацию. Отметим, что довольно скоро слухи о «карантинных штрафах» опроверг депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

«Камеры на дорогах фиксируют только нарушение ПДД. Нарушения правил режима повышенной готовности и езды без цифрового кода нет в ПДД», — отметил он.

Парламентарий призвал россиян не поддаваться на провокации и не принимать за чистую монету все публикуемые в СМИ инсайды от неназванных источников.

Отметим, что представители либеральной общественности уже не раз попадались на распространении заведомо недостоверной информации. Генпрокуратура РФ и Роскомнадзор каждый день находят в СМИ и соцсетях откровенные фейки о коронавирусе, призванные посеять панику среди населения. Авторы подобных сообщений, как правило, значительно преувеличивают статистику по заболеваемости коронавирусом, приписывают властям крайние меры, которых они не предпринимали (например, введение комендантского часа) или делятся конспиративными теориями о заговорах, выдавая их за подтвержденный факт.

