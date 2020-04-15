Успенская влюбилась в 27-летнего грузинского певца

Москва, 15 апреля. Певица Любовь Успенская заинтриговала фанатов заявлением о том, что наконец влюбилась. Оказалось, что избранником стал 27-летнего грузинский артист Леван Кбилашвили.

«Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь…» — написала исполнительница шансона в Instagram.

Звезда в феврале прошлого года отмечала свое 65-летие. В качестве подарка гости преподнесли ей выступление Кбилашвили. Еще в 2018 году молодой человек покорил зрителей на проекте «Голос-7».

Именинница пришла в такой восторг, что решила создать дуэт с музыкантом. Звезда провезла фаворита по России и Украине, вместе они записали несколько романтичных композиций. СМИ и фанаты заподозрили, что между артистами сложились не просто рабочие отношения.

И оказалось, что такие подозрения не беспочвенны. Молодой человек помог Успенской пережить скандал с дочерью и расставание с супругом.

«Он настоящий мужчина. И хотя у них разница в 38 лет, Успенская не могла не с собой совладать — пропала, как девчонка», — рассказал знакомый певицы в комментарии KP.Ru.

Напомним, что певица четырежды была замужем. В настоящее время исполнительница состоит в браке с бизнесменом Александром Плаксиным. Именно от него она родила свою единственную дочь Татьяну, которая не так давно обвинила мать в побоях и истязаниях.

Недавно звезда шансона рассказала, как потеряла двух сыновей-близнецов. Она забеременела в первом браке с Виктором Шумиловичем. Вскоре после свадьбы упала на живот. Медикам не удалось спасти малышей, передает «Царьград».