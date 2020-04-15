Политологи оценили значимость предложенных Путиным мер поддержки экономики

Власти поддержат российскую экономику в разгар эпидемии коронавируса. Среди новых мер, которые в среду, 15 апреля, в начале совещания с членами правительства озвучил Владимир Путин — расширение перечня наиболее пострадавших отраслей, прямая безвозмездная помощь малым и средним предприятиям, доработка списка стратегических предприятий, льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств, дополнительные деньги регионам и авиационной отрасли.

Политологи и экономисты в интервью Федеральному агентству новостей оценили предлагаемые президентом меры поддержки, а также выразили мнение, что без сохранения занятости, субсидирования и сохранения заработной планы ситуация может стать очень сложной.

«Без сохранения занятости, без субсидирования заработной планы, без сохранения заработной платы ситуация может стать очень сложной,

Малым и средним предприятиям помогут деньгами напрямую

В начале совещания с членами правительства Владимир Путин отметил, что в этот раз озвучит дополнительные меры — как и планировалось поступить ранее в зависимости от развития ситуации. По его предложению, в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей теперь включат малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

«У них тоже хватает проблем», — сказал президент.

Напомним, сейчас в этом перечне значатся авиаперевозки и аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, сфера туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, дополнительное образование, негосударственные образовательные учреждения, работа конференций и выставок, бытовые услуги, кинематограф и стоматология.

В дополнение к уже принятым ранее мерам Владимир Путин предложил оказать представителям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей прямую безвозмездную помощь со стороны государства.

«Эти средства компании смогут направить на текущие задачи, — уточнил Путин. — Выплату заработной платы, сохранение оплаты труда в апреле и мае».

Как разъяснил президент, объем поддержки для каждой компании будет рассчитываться, исходя из состава общей численности сотрудников. Государство поможет из расчета 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обратиться за помощью можно будет дистанционно уже с 1 мая. Главным требованием для компаний называется максимальное сохранение занятности на уровне 90% от штатной численности на 1 апреля.

«Если это выполняется, то финансовая поддержка за апрель поступит на счет организации с 18 мая, — пообещал президент. — Средства за май придут в июне».

По просьбе ФАН доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин сравнил эти меры с мерами поддержки в других странах. Буквально за час до выступления президента он озвучил те меры, что сегодня предложил Путин.

«Мы видим, что в США и Европе стараются давать прямые выплаты пострадавшему населению, — прокомментировал профессор Марголин. — У нас механизмы поддержки сосредоточены на отсрочках выплаты налогов, арендной платы, процентов по кредитам. — словом, налоговых и неналоговых платежей компаний в наиболее пострадавших сферах экономики. Будет целесообразно подумать о том, оказать поддержку в размере пособия по безработице тем, кто сейчас оказался без работы. Причем, видимо, даже без учета факта регистрации на бирже труда, поскольку после завершения режима самоизоляции многие компании будут возвращаться к своей деятельности, и получать официальный статус безработных на этот, будем надеяться, достаточно короткий период, не имеет смысла. Звучат и более «щедрые» предложения, требующие дополнительной проработки: увеличить эти выплаты до 150% размера пособия по безработице».

Новые кредитные предложения

Получить кредит компаниям сейчас крайне трудно, признал президент. Даже предложенная правительством программа беспроцентных кредитов на зарплаты сроком на шесть месяцев работает неэффективно.

«Банки неохотно идут навстречу заемщикам», — описал ситуацию глава России и призвал обеспечить не менее 75% объема зарплатных кредитов гарантиями Внешэкономбанка.

«Надо дать возможность пользоваться кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики, чтобы работодатели не увольняли людей», — пояснил Путин.

Также он предложил ввести новый продукт для бизнеса — льготный кредит на пополнение оборотных средств. Он понадобится предприятиям для закупки сырья и поставок, для выплаты авансов поставщикам и позволит сохранить ритмичность работы, сохранит взаимодействие всей кооперационной цепочки.

«Ставка субсидируется государством в размере ключевой ставки Банка России. Реальная стоимость будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки, — отметил Путин. — Половина будет обеспечена госгарантиями Минфина — это даст дополнительные стимулы банкам и минимизирует риски».

На данный момент составлен список из более 1000 системообразующих предприятий, составляющих основу экономики России. Владимир Путин поручил правительству доработать его «на основе внятных четких, объективных критериев».

В регионы направят 200 млрд рублей, а авиации — 23 млрд рублей

По поручению Владимира Путина в качестве дополнительной помощи регионам направят 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности их бюджетов. Предполагается, что у субъектов будет возможность гибко использовать эти средства и распоряжаться ими самостоятельно: направлять на пособия, зарплаты бюджетникам, решение неотложных социальных вопросов помощи людям.

Еще одна из озвученных президентом цифр — 23 млрд рублей на поддержку авиационных компаний. Эту меру прокомментировал ФАН эксперт авиаотрасли, руководитель аналитического агентства «Авиастат» Роман Гусаров. По его словам, этих денег будет недостаточно, но это «лучше, чем ничего».

«Когда 13 марта было объявлено о введении ограничений на международные полеты, всем стало понятно, что авиакомпании потеряют существенную долю своего бизнеса. А еще и придется возвращать деньги, которых у них, вероятно, нет, — объяснил Гусаров в разговоре с ФАН. — Накатывается дополнительная негативная волна — это отсутствие продаж на летний сезон. И в этой ситуации авиакомпании в очень тяжелом положении. Они не только не могут вести операционную деятельность, у них нет средств даже на то, чтобы содержать своих сотрудников, технику. В общем, нет денег на жизнедеятельность, на ее поддержание».

Вопрос в том, рассуждает эксперт, как будет распределяться озвученная президентом сумма.

«Скажем, большой компании надо будет и больше денег за билеты вернуть. Но Путин обозначил достаточно четко: выплаты предназначены не пассажирам, которые не улетели, — они именно для поддержки жизнедеятельности самих авиакомпаний. И не для того, чтобы отдать эти деньги кредиторам, банкам и тем же пассажирам, которых не смогли увезти», — пояснил он.

Комментируя весь список мер, предложенных президентом, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что государство делает все, что может в этой ситуации.

«В том числе поддерживает граждан, и малый и средний бизнес, и бизнес вообще», — уточнил Мартынов. Он также посоветовал всем читать и смотреть только официальные новости — ведь даже по ним можно сделать вывод, «что ситуация далеко не простая».

Российский политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в разговоре с ФАН отметил, что многие озвученные решения, связанные с поддержкой посильной занятости населения, «недели две пытались провести все более-менее адекватные экономисты».

«Без сохранения занятости, без субсидирования заработной планы, без сохранения заработной платы ситуация может стать очень сложной, — сказал политолог. — Особенно в Москве, других крупных агломерациях, и в Российской Федерации в целом. Переход к схеме, при которой можно получить беспроцентный кредитный ресурс под госгарантии — это ситуация, которая сразу же расширяет возможности использования денежных средств. Второй важный момент — это субсидирование. Пока что сильной стороной является то, что субсидирование происходит по занятости. То есть — если компания сохраняет 90% рабочих мест, то это хорошо, это стимулирует к тому, чтобы компании не увольняли людей».

Правда, отметил политолог, все еще остается ряд сегментов экономики, не попадающий в перечень особенно пострадавших.

«Другая важная часть — поддержка выплат заработной платы со стороны государства. Это очень правильное решение, — отмечает Абзалов. — Потому что раньше была концепция примерно такая: «вы займите деньги у банка, а потом как-нибудь отдадите». Она не работает. Во-первых, банки не выдают беспроцентные кредиты, а во-вторых — в этом не заинтересованы компании, понимающие, что через шесть месяцев ситуация фундаментально не изменится: переводят работников на четырехдневную рабочую неделю, отправляют в неоплачиваемый отпуск, либо вовсе сокращают зарплату. Надо поддерживать, сейчас небольшими ресурсами можно стабилизировать ситуацию. Каждую следующую неделю эти объемы нужно будет увеличивать».

Владимир Путин во время совещания с правительством намекнул на то, что озвученные 15 апреля меры не окончательные.

«Ситуация динамично меняется, — сказал он. — Прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями оценивать достаточность принимаемых мер. Требуются решения и по экономике в целом и по отдельным отраслям».

Он также добавил, что следующие совещания будут посвящены строительной индустрии, автопромышленности и сельскому хозяйству, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроению и другим отраслям — помощь каждой базовой отрасли обсудят в отдельности.