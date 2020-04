Дезертирство боевиков «Магавир ат-Таура» ставит под угрозу присутствие военных США в Сирии

Боевики проамериканских вооруженных группировок сдаются в плен, разрушая контроль Вашингтона над югом Сирии и территорией вокруг военной базы «Ат-Танф». Эксперт по геополитике Владимир Фитин рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), стоит ли на фоне дезертирства боевиков ожидать ухода США с Ближнего Востока.

Группа вооруженных боевиков из подконтрольного США бандформирования «Джейш Магавир ат-Таура» («Коммандос революции») сдалась сирийским правительственными силами, выйдя из 55-километровой зоны возле американской военной базы Ат-Танф.

Пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись из Пальмиры, на которой можно увидеть сдавшихся боевиков, ранее контролировавшихся США. Всего дезертировать с позиций американского тренировочного лагеря решили 27 членов вооруженного формирования.

"The surrender of a group of Revolutionary Commando [Maghawir al-Thawrah] terrorists who were directly under US command. This was a major blow to the United States." - @syriantopersian pic.twitter.com/E84xOC8ge2

Согласно информации Минобороны России, боевики «Дшейш Магавир ат-Таура», ранее входивших в группировку «Джейш аль-Ашаир», во время сдачи правительственным силам передали также около десятка пикапов с установленным вооружением, стрелковое оружие, гранатометы и снаряды к ним.

Обратим внимание, что как только информация о сдаче в плен боевиков «Магавир ат-Таура» распространилась в Сети, члены группировки решили опровергнуть факт дезертирства в своих рядах. Однако отрицать фиксированные на видео кадры боевики не стали, попытавшись выдать своих членов за неких наркоторговцев, которым они же не давали промышлять на территории 55-зоны безопасности рядом с американской базой.

The videos and images allegedly showing Maghaweir al-Thowra vehicles are false. Those are not Maghaweir al-Thowra vehicles. A well known drug smuggler left the 55km area today, along with approximately 25 of his family members.