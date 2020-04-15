Дезертирство боевиков «Магавир ат-Таура» ставит под угрозу присутствие военных США в Сирии

Боевики проамериканских вооруженных группировок сдаются в плен, разрушая контроль Вашингтона над югом Сирии и территорией вокруг военной базы «Ат-Танф». Эксперт по геополитике Владимир Фитин рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), стоит ли на фоне дезертирства боевиков ожидать ухода США с Ближнего Востока.

Группа вооруженных боевиков из подконтрольного США бандформирования «Джейш Магавир ат-Таура» («Коммандос революции») сдалась сирийским правительственными силами, выйдя из 55-километровой зоны возле американской военной базы Ат-Танф.

Пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись из Пальмиры, на которой можно увидеть сдавшихся боевиков, ранее контролировавшихся США. Всего дезертировать с позиций американского тренировочного лагеря решили 27 членов вооруженного формирования.

"The surrender of a group of Revolutionary Commando [Maghawir al-Thawrah] terrorists who were directly under US command. This was a major blow to the United States." - @syriantopersian

pic.twitter.com/E84xOC8ge2 — SyriaInfo (@syria_map) April 14, 2020

Согласно информации Минобороны России, боевики «Дшейш Магавир ат-Таура», ранее входивших в группировку «Джейш аль-Ашаир», во время сдачи правительственным силам передали также около десятка пикапов с установленным вооружением, стрелковое оружие, гранатометы и снаряды к ним.

Попытка скрыть дезертирство

Обратим внимание, что как только информация о сдаче в плен боевиков «Магавир ат-Таура» распространилась в Сети, члены группировки решили опровергнуть факт дезертирства в своих рядах. Однако отрицать фиксированные на видео кадры боевики не стали, попытавшись выдать своих членов за неких наркоторговцев, которым они же не давали промышлять на территории 55-зоны безопасности рядом с американской базой.

The videos and images allegedly showing Maghaweir al-Thowra vehicles are false. Those are not Maghaweir al-Thowra vehicles. A well known drug smuggler left the 55km area today, along with approximately 25 of his family members. — مغاوير الثورة (@MaghaweirThowra) April 14, 2020

В заключение своей версии проамериканские боевики рассказали, что никого не держать на территории рядом с американской базой и все желающие могут покинуть ее. Однако это противоречит заявлениям самих же членов «Магавир ат-Таура», в которых боевики неоднократно обвиняли правительственные войска в том, что те якобы мешают покидать зону безопасности.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил нестыковку версий Минобороны России и представителей бандформирования.

«Вполне возможно, что боевики пытались скрыть факты дезертирства, поскольку это невыгодная ситуация для вооруженной группировки. Но тут нужно детальное изучение, какие именно боевики сложили оружие Ранее мы уже замечали, что отдельные члены проамериканских группировок сдавались в плен. Говорить о тенденции пока не приходится, однако важность самого процесса это не отменяет», — отмечает собеседник ФАН.

Американские «Коммандос революции»

Чтобы понять мотивы сдавшихся в плен боевиков необходимо понимать и то, что из себя представляет группировка «Магавир ат-Таура» и чем она промышляет.

Фактически «Магавир ат-Таура» является ребрендингом созданной в 2016 году американскими военными, обустроившими базу рядом с населенным пунктом Ат-Танф, «Джейш Сурия аль-Джадид» («Новая сирийская армия»). Военные США готовили боевиков этого формирования по своей особой ускоренной программе с целью боев с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на южных территориях Сирии. Однако надежды Вашингтона на боевиков были напрасны, радикальные исламисты несколько раз разбивали их в столкновениях.

Не справившись с поставленными задачами, проамериканские боевики просто засели в зоне безопасности, создавая видимость какой-то деятельности, но обеспечивая контроль над одним из крупнейших лагерей беженцев - «Эр-Рукбан». Впрочем, США регулярно платили им жалование, видимо рассчитывая в будущем все же задействовать своих «наемников», но дезертирство может полностью разрушить эти планы.

По словам Владимира Фитина, США стараются поддерживать удобные для себя группировки боевиков, однако в нынешних условиях трудно сказать, каким именно потенциалом обладала «Магавир ат-Таура» для Вашингтона.

«Если рассматривать дезертирство как тенденцию – это очень хорошо, поскольку в дальнейшем подобное сыграет позитивную роль в нормализации ситуации в Сирии. Само продолжение существования американской базы «Ат-Танф» — это как нарыв на теле независимой Сирии. И чем быстрее их пребывание закончится, тем лучше. Поэтому если в других группировках последуют примеру «Магавир ат-Таура», то это будет очень хорошо», — говорит собеседник ФАН.

Присутствие США мешает нормализовать жизнь в Сирии

По словам эксперта Российского института стратегических исследований, сейчас американцы стараются сохранять «ядовитую иглу» в чувствительном для Дамаска месте – треугольнике, где сходятся границы Сирии, Ирака и Иордании. Таким образом США блокируют один из важнейших логистических маршрутов на Ближнем Востоке, дополнительно не давая стабилизировать ситуацию в стране, в том числе при помощи подручных боевиков.

«Именно подобные прокси силы становятся главным инструментов Вашингтона в их планах по давлению на Сирию. Это наблюдается не только на юге страны, но и на северо-востоке, где действуют проамериканские курдские боевики из «Сирийских демократических сил» (SDF), помогающие Вашингтону воровать нефть. Поэтому необходимо дальнейшее давление на американцев, так как они не имеют никакого юридического основания находится на сирийской территории», — заключил Владимир Фитин.

1 Организация запрещена на территории РФ.