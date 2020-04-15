Минтруд РФ назвал число безработных в стране

Москва, 15 апреля. Число безработных в России с начала 2020 года выросло на 44 тысячи человек, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на совещании с президентом РФ.

По его словам на сегодняшний день в России число безработных составляет 735 тысяч человек.

«Годом ранее в это же время в центрах занятости было зарегистрировано 813 тысяч человек», — сказал российский министр.

По словам главы Минтруда, для получения объективной картины происходящего в сфере занятости организован ежедневный онлайн-мониторинг. Он учитывает число граждан, которые переведены на удаленную работу и в режим неполной занятости, а также планы организаций по сокращению работников.

Котяков также напомнил, что для граждан, которые из-за пандемии коронавируса теряют работу, введены дополнительные меры поддержки. В частности, по его словам, увеличен максимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума 12 130 рублей, пишет «ФедералПресс».

Ранее крупнейший инвестбанк Bank of America заявил, что пандемия грозит США рекордной безработицей. По прогнозу Министерства финансов США, безработица в Штатах может подскочить до 20%, если власти не предпримут действия против эпидемии. По оценкам ING, сейчас в стране пять миллионов безработных.

Критическая ситуация складывается и в некоторых европейских странах. В частности, в Австрии число безработных возросло на несколько десятков тысяч из-за карантина на фоне пандемии коронавируса.