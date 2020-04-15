Цеков заявил, что «Новая газета» не считает Россию своей страной

Москва, 15 апреля. Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков прокомментировал недавние нападки «Новой газеты» на Чечню.

Издание написало, что республиканские власти якобы преследуют зараженных коронавирусом людей и пытаются скрыть истинное положение дел в регионе. Когда глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг эти обвинения, главный редактор издания Дмитрий Муратов потребовал, чтобы политик предоставил газете официальные разъяснения в письменном виде до 30 апреля.

По мнению Цекова, этот ультиматум является обычной провокацией, призванной повысить пиар «Новой газеты», и Кадырову не стоит обращать на это внимания.

«Они нападают на Чечню, зная, что Кадыров отреагирует. Если бы он не отреагировал, про это бы мало кто знал. Мне кажется, руководству Чечни и лично Рамзану Кадырову нужно махнуть рукой на «Новую». Ведь всем и так понятно, что это газета-провокатор», — рассказал сенатор в разговоре с порталом Nation News.

Он также считает, что понятие «предатель» едва ли подходит «Новой газете», поскольку ее руководство не считает Россию своей страной. Цеков уверен, что «родиной» скандального издания является то государство, которое его финансирует.