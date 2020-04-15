Главные новости 15 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 15 апреля.

В столице на время переносится начало сплошной проверки электронных пропусков у водителей, въезжающих в Москву. Сплошная проверка пропусков на въездах в Москву переносится.

Леонид Шиман заявил о возможности нанесения ракетного удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу. На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу.

В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах. Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3388 за сутки.

Владимир Путин в среду обратится к россиянам в начале совещания с правительством, сообщил Дмитрий Песков. Путин обратится к россиянам перед совещанием с правительством.

Евгений Гор поблагодарил друзей за поддержку. Муж заболевшей Бабкиной сделал неожиданное признание в Instagram.

Бондарчук написала, как она впервые слышала предсказании Ванги, предсказавшей миру наступление «легочной чумы» в 2020 году. Бондарчук рассказала о «легочной чуме», которую предсказывала Ванга.

Нанесение ракетного удара со стороны Украины по России — это «самоубийство». Швыткин жестко отреагировал на заявление Киева о возможном ракетном ударе по России.

Возраст скончавшихся пациентов — от 48 до 86 лет. Все они имели сопутствующие заболевания. Оперативный штаб подтвердил смерть 11 пациентов с коронавирусом в Москве.

Доктор Мясников рассказал, что в больницах происходят столкновения между пациентами с коронавирусом и другими заболеваниями. Доктор Мясников рассказал о нападениях на больных коронавирусом.

Коронавирусная инфекция выявлена у заместителя генерального директора — генерального конструктора РКК «Энергия» Евгения Микрина. Генеральный конструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом.