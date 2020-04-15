Петербург получил медицинские материалы на сумму больше 700 млн рублей. ФАН-ТВ

Медицинские материалы для борьбы с коронавирусом – пять грузовиков прибыли сегодня в Петербург. И это только первая партия изделий, подарок городу от Банка «Россия».

«Произведена закупка необходимых городу медицинских материалов на сумму, превышающую 700 млн рублей, сегодня подготовлена для передачи медицинским учреждениям города первая партия указанных изделий», — отметил управляющий Банка «Россия» Михаил Клишин.

Глава Петербурга Александр Беглов отметил, что ежедневно растет количество заболевших, ресурсы в больницах расходуются, и пополнить их очень сложно.

«Наши партнеры выделили не только более 700 млн рублей, они нашли, закупили за рубежом и доставили в Санкт-Петербург необходимые медицинские материалы, в которых мы так нуждаемся. От имени горожан, врачей, правительства Санкт-Петербурга я хотел бы поблагодарить руководство Банка «Россия» за этот бесценный подарок, хотел бы пожелать всем здоровья. Берегите себя, вместе мы победим», — подчеркнул Александр Беглов.

Медицинские материалы распределят между городскими больницами. Ранее в «НИИ Гриппа им. А.А. Смородинцева» также от Банка «Россия» поступило современное оборудование, которое поможет в диагностике и разработке вакцины от новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня наши коллеги, наши сотрудники работают вместе с другими лабораториями города для обследования наших пациентов, наших жителей. Новые диагностические приборы — автоматизированные, современные, они расширяют эти возможности, позволяют нам работать быстрее, давать результаты скорее», — отметил и. о. директора «НИИ Гриппа им. А.А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов.

Всего в Петербурге 929 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Пять человек погибли, 95 — выздоровели. Еще около 300 инфицированных зарегистрировано в Ленинградской области.