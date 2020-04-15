Тимченко допустил перенос правительственных часов в Совфеде

Москва, 15 апреля. График правительственных часов может быть пересмотрен в Совете Федерации, если того потребует ситуация с коронавирусом. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Будем принимать решение в оперативном порядке по ходу развития ситуации с коронавирусом. Пока предложений не было, но это вполне возможно, поскольку мы живем в очень динамичном мире, ситуация сейчас меняется мгновенно. Будет необходимость — будем менять повестку», — сказал сенатор.

Как сообщил источник ФАН в Совете Федерации, на пленарном заседании, которое было запланировано на 15 апреля, должен был выступить глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Однако это пленарное заседание не состоялось, его перенесли на пятницу, 17 апреля.

«На предстоящем заседании «правчаса» не будет. Возможно, Аристов выступит с докладом позже», — отметил источник.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата перенесла отчет правительства с 15 апреля на более поздний срок, возможно, он состоится в июле.

Как сообщил журналистам лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отчет министра здравоохранения Михаила Мурашко запланирован на 13 мая. 27 мая планируется выступление министра экономического развития Максима Решетникова.

«Правчас» с главой Минпромторга Денисом Мантуровым может пройти 10 июня, с Министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым — 24 июня, а «правчас» с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым — 8 июля. При этом, по словам Миронова, время общения министров с парламентариями может измениться.