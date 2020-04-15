Москва, 15 апреля. Снижение активности коронавирусной инфекции в Китае не означает полную победу над эпидемией. Об этом заявил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников.

По его словам, спад эпидемии коронавируса в Китае является временным явлением. В ближайшее время в Китае может начаться новая вспышка инфекции.

«В Китае не коллективного иммунитета к коронавирусу. Китай еще ждут проблемы, вирус еще вернется. Коронавирус пришел надолго», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 126 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, 198 человек скончались. Почти две тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.