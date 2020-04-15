В Госдуме призвали отменить налоги на бесплатные продукты для малоимущих

Москва, 15 апреля. Депутат Госдумы Сергей Вострецов прокомментировал Федеральному агентству новостей законодательную инициативу об отмене налогов для бизнеса при передаче продуктов нуждающимся.

В ситуации с эпидемией коронавируса не только малоимущие слои населения нуждаются в помощи, уверен Вострецов. Россиянам, которые лишились работы из-за коронавируса, тоже необходима помощь.

«Именно поэтому важно дать возможность бизнесу, желающему и имеющему возможность безвозмездно предоставить такую помощь, оказать ее без налоговой нагрузки», — отметил Вострецов.

Депутат отметил, что 11 апреля президент России Владимир Путин на встрече с бизнес-сообществом поручил проработать этот вопрос. Речь идет о налоге на прибыль и НДС для организаций, которые хотят бесплатно раздать продукты.

Инициатива депутатов Госдумы Сергей Вострецова и Николая Валуева обсуждается последние несколько месяцев. В свете последних событий это решение нужно принять безотлагательно, уверен Вострецов.

Депутат также призвал жестко контролировать цены на продукты в супермаркетах и средства индивидуальной защиты в аптеках.

Напомним, что власти в регионах России принимают различные меры для поддержки малого и среднего бизнеса, оказывают социальную поддержку населению. Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал третий пакет поддержки бизнесу, который регулирует выдачу стабилизационных кредитов.