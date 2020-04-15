Вассерман оценил беспрецедентные меры поддержки российского бизнеса в условиях COVID-19

Ни в одной из стран Запада не вводятся меры поддержки бизнеса, сопоставимые с теми, что озвучил президент Владимир Путин в своем обращении 15 апреля. Об этом интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог, публицист Анатолий Вассерман.

«Масштаб кризиса таков, что принятых прежде мер поддержки не хватило. Не исключаю, что придется вводить и новые меры поддержки малого и среднего бизнеса», — отметил собеседник ФАН.

Видно, что президент и правительство ведут постоянный мониторинг ситуации с распространением коронавируса в стране, считает эксперт.

«Меры дорабатывают, что называется, «напильником по месту», — образно заметил Вассерман.

По его мнению, озвученные президентом меры, конечно, поддержат предприятия, но многие из них все равно вынуждены будут обанкротиться.

«Это печально, но надо понимать, что бизнес так устроен, что даже при несерьезных кризисах многие предприятия вынуждены покидать рынок. Бизнес — всегда риск. Поддержка государства может смягчить ситуацию, но не исправить негативные последствия. Но в целом система выживет, поскольку, опять же, особенность бизнеса в том, что на смену разорившимся предприятиям обязательно приходят новые», - сказал известный публицист.

По его словам, в США и других западных странах подобных мер поддержки малому и среднему бизнесу не оказывают.

«Ничего подобного там нет. В том числе потому, что в России по-прежнему надеются на малый и средний бизнес как на некую самостоятельную сущность, влияющую на состояние экономики. А в большинстве стран Запада давно уже решили, что малый и средний бизнес — это не более чем вспомогательное средство при крупном бизнесе. В любом случае малый бизнес в России —это еще и миллионы рабочих мест, поэтому поддержка его оправдана», — резюмировал собеседник ФАН.

15 апреля в своем обращении во время совещания правительства Владимир Путин заявил о ряде мер поддержки бизнесу и регионам. В частности, малым и средним предприятиям будет предоставлена прямая безвозмездная помощь от государства — по 12,1 тыс. руб. на сотрудника (условие получения помощи — сохранение не менее 90% штата на 1 апреля). Эти деньги пойдут на выплаты зарплат в апреле-мае.

Кроме того, не менее 75% объема зарплатных кредитов будут обеспечены гарантиями государственного ВЭБа. Предусмотрены меры помощи и для системообразующих предприятий. На поддержку авиационных компаний будет направлено 23 миллиарда рублей, а на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов — 200 миллиардов рублей.