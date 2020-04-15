Стилист Зверев рассказал, как снять нарощенные ресницы в самоизоляции

Москва, 15 апреля. Стилист, суперзвезда Сергей Зверев дал советы, как не запустить свой внешний вид в период самоизоляции.

По словам Зверева, даже на карантине нужно заботиться о своей внешности и не пугать родных своим видом. Однако стилист рекомендовал быть осторожнее, иначе домашний уход может обернуться катастрофой. Зверев рассказал, как правильно снять нарощенные ресницы самостоятельно.

«Ресницы, как я понимаю, уже у многих отвалились, либо наоборот, навыворот. Выглядит, конечно…» — отметил Зверев в комментарии Пятому каналу.

Стилист рассказал, что сначала необходимо нанести на ресницы жирный крем – он ослабит клей. После этого ресницы можно аккуратно снимать.

«Когда вы их выдергиваете на нервах, вы их выдергиваете вместе со своими. Надо очень аккуратно. Но в любом случае, наши девушки, наши женщины самые красивые!» — подытожил Зверев.

Ранее Зверев в пух и прах разнес образы звезд Голливуда на «Оскаре». Он заявил, что многие знаменитости, пришедшие на церемонию вручения главной награды в американском кинематографе — «Оскара» — могли бы одеться или причесаться получше, чем они выглядели на заветной красной ковровой дорожке. Зверев дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором, в основном, негативно высказался относительно нарядов, в которые были облачены звезды, да и вообще об их образах в целом.