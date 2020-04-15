ФАН отправился в рейд с полицией искать нарушителей самоизоляции в Москве

Миллионы москвичей соблюдают правила самоизоляции, введенные в связи с пандемией коронавируса. После введения в Москве обязательных электронных пропусков людей на улицах столицы стало еще меньше. В этом убедился корреспондент Федерального агентства новостей, отправившийся в рейд со столичными полицейскими по одному из московских районов.

Как выяснилось в ходе рейда, большинство горожан не выходят далеко из дома и покидают свои квартиры только в случае необходимости. Однако попадаются и рьяные нарушители самоизоляции.

Безбашенный собаковод

В полдень в Головинском районе на северо-западе Москвы немноголюдно. Тем не менее, люди на улицах все же встречаются.

После того как служебная машина выехала на место патрулирования, полицейские надевают маски и перчатки. Они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. У всех — смартфоны: они нужны для проверки электронных пропусков граждан.

«Мы проводим разъяснительную работу с населением. Объясняем, что находиться на улицах сейчас небезопасно. Стараемся, конечно, поменьше штрафовать», — рассказывает участковый уполномоченный отдела МВД РФ по Головинскому району капитан полиции Максим Захаров.

Но получается это не всегда.

«Вот на днях был случай, — вступает в разговор его коллега Николай. — Останавливаю пожилого мужчину: он гулял с собакой возле Головинских прудов, в парке...»

Однако сейчас все столичные парки закрыты решением городских властей, и находиться там нельзя.

«А он мне стал говорить, что в парк через дырку в заборе пролез! Всегда, говорит, тут гуляет и плевать на все хотел. Безбашенный абсолютно! Пришлось оштрафовать на четыре тысячи рублей...» — рассказал полицейский.

Пусто на детских и спортивных площадках.

«Спортсменов на турниках мы тут пока не встречали, — смеется Николай. — Сколько патрулирую — никого нет: ни с детьми на площадках, ни тренирующихся. Да оно и правильно — дома надо тренироваться...»

Нам навстречу идет курьер одной из служб доставки. Несмотря на то, что курьерам разрешено находиться на улице, парень волнуется.

«Ваши документы!» — строго спрашивает сотрудник МВД.

Парень достает паспорт и электронный пропуск. Он распечатан на бумаге с помощью обычного принтера. Камера смартфона полицейского схватывает QR-код, и устройство моментально сверяет его с базой данных. Действительно, этому человеку можно находиться на улице.

«Удачи! Берегите себя!» — прощается с курьером патрульный.

Средних лет мужчина тоже был остановлен патрулем. Он идет на работу, оформленный электронный пропуск у него в телефоне. Здесь камера смартфона уже не работает.

«Солнце светит, сложно отсканировать изображение с экрана. Мы вручную вводим тогда цифры и буквы, 16 знаков. Так проще получается», — объясняет Максим.

Несуществующий дом

Для перемещений недалеко от дома, похода в магазин или аптеку, чтобы выбросить мусор или погулять с собакой, электронный пропуск не нужен.

«Да я только до «Пятерочки» вышел еды подкупить… А то дома все закончилось, — объясняет остановленный патрулем мужчина. Его зовут Алексей, ему около сорока лет. — Я тут у гражданской жены живу, а сам прописан в Орехово».

Все данные гражданина: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, место проживания, телефон — полицейский записывает. Затем будет составлен рапорт о проведенной разъяснительной работе.

А вот если нужно посетить медучреждение, электронный пропуск необходим.

«Я из поликлиники иду, — говорит жительница Головинского района Елена Владимировна. — Электронный пропуск легко оформила, за пару минут. Это совсем несложно».

После проверки документов женщина продолжила свой путь.

Уроженец Узбекистана Ислам был встревожен появлением полицейских. Сначала он дернулся в сторону, хотел убежать, но потом понял, что лучше не рисковать.

«Ваши документы, временная регистрация, электронный пропуск», — требует патрульный.

Парень протягивает бумаги.

«Я из магазина...Тут, в общежитии живу», — на ломаном русском говорит Ислам.

Его отпускают: документы в порядке.

Испугался и житель Москвы Илья. От неожиданной встречи с полицейскими он даже забыл адрес своего дома.

— Вот, на Пулковской, дом 23, живу, квартира 140, — говорит мужчина.

— Так нет такого дома по Пулковской, — недоумевает патрульный.

— Ну, дом 13...— предполагает Илья.

— Да там всего 40 квартир! — возражает полицейский. — Может, 16 дом?

— Точно! — радостно соглашается мужчина.

А вот москвичка Снежана отнеслась к появлению патрульно-постовой службы спокойно.

«Да-да, здравствуйте! Вот, пожалуйста, мой пропуск!» — показывает она экран смартфона.

Женщина едет с работы, она вышла на остановке троллейбуса, где ее и встретили полицейские. Быстрая проверка документов — и Снежана уже идет к своему подъезду.

Дома безопаснее

Сегодня полицейские, с которым корреспондент ФАН отправился в рейд, так никому и не выписали штраф за нарушение режима самоизоляции. Большинство москвичей послушно соблюдают меры предосторожности и остаются дома.

— Пустынно… Прямо апокалиптическая картина», — говорит мой коллега-журналист, тоже участник рейда.

— Да нет, спальный район же, — возражает Максим. — Похоже на обычный воскресный день. Вот утром первого января — тогда действительно апокалипсис!»

Режим самоизоляции был введен в большинстве регионов России для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля. Это необходимая мера для преодоления роста заболеваемости коронавирусом нового типа, пояснил глава государства.

Наибольшее количество заболевших коронавирусом зарегистрировано в Москве — 14 776 человек. Поэтому в российской столице были введены особо строгие карантинные меры. С 15 апреля гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск.

При этом следовать на работу могут только сотрудники организаций, деятельность которых не приостановлена, и лишь в случае, если их присутствие на рабочем месте является необходимым. Получить цифровой пропуск могут также сотрудники, чья деятельность связана с разъездами по городу. — это транспортные и курьерские услуги. Такой пропуск не ограничен маршрутом передвижения и выдается на срок по 30 апреля.

Оформить цифровой пропуск москвичи могут несколькими способами: с помощью сайта nedoma.mos.ru, отправив СМС на короткий номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77.

По состоянию на 15 апреля, зарегистрировано 24 490 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах России. За минувшие сутки в стране заболели 3388 человек. За время пандемии COVID-19 от нее в стране умерли 198 человек. 1986 больных выздоровели.

Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин предположил, что эпидемия коронавируса сойдет на нет примерно в середине июня.