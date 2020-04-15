СК РФ возбудил уголовное дело против иноагента из-за фейка о коронавирусе

Москва, 15 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении интернет-издания «Русь сидящая» (проект Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям, признанного иноагентом) за публикацию фейка о коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении ведомства.

Как уточнили следователи, на сайте организации 9 апреля появилась недостоверная информация о якобы 30 случаях заболевания COVID-19 в колонии, расположенной в поселке Топорок Новгородской области.

«Возбудить уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации <…> по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК России», — передает RT текст постановления.

Следственный комитет продолжает расследование.

Ранее Роскомнадзор заблокировал фейковую информацию на двух интернет-ресурсах о продаже пропусков для передвижения по Москве. Такие документы нужны в период режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса.

А накануне СК РФ возбудил уголовное дело в отношении администратора сообщества «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь заявлял о якобы «большом числе зараженных коронавирусом» в одном из военных вузов Санкт-Петербурга.