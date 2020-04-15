Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, который неумно и некорректно отвечает главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, необходимо прийти в себя и сохранить человеческое лицо. Так журналист Владимир Соловьев прокомментировал ответ Муратова на слова Кадырова об «античеченской травле», развернутой «Новой газетой». Соловьев назвал поведение главреда «Новой» неуместным и посоветовал переключиться на более важные проблемы.

13 апреля глава Чечни в своем Telegram-канале обвинил «Новую газету» в развязывании античеченской травли, а также пожаловался на Федеральную службу безопасности (ФСБ), которая бездействует в отношении «информационно-диверсионной антироссийской» деятельности «Новой газеты».

Позже Дмитрий Муратов в интервью изданию Znak.com ответил Рамзану Кадырову, указав, что Telegram, где Кадыров опубликовал пост, не может являться официальным источником официальной позиции руководителя республики, «поскольку этот ресурс, как известно, мечтал заблокировать Роскомнадзор».

«Мы не воспринимаем заявления блогеров, статьи в Telegram, мы плохо различаем бьюти-блогеров. Поэтому, когда Рамзан Ахматович и его пресс-секретарь, с которым я разговаривал, пришлют нам письмо, в котором есть внятные, артикулированные аргументы несогласия со статьей наших авторов, мы непременно это напечатаем. Предложение действительно вплоть до 30 апреля», — рассказал Муратов.

«Сохранить человеческое лицо»

Телеведущий Владимир Соловьев напомнил об истории, когда он с другими журналистами вступился за заместителя главного редактора «Новой газеты» в конфликте с руководством Следственного комитета.

«Тогда Муратов благодарил всех, а потом они как-то быстро слились. Это было очень быстро, и стало ясно, что «Новая газета» и Муратов испугались. Зато все мы, которые встали за них в полный рост, оказались в забавном положении. То, что Муратов испугался когда-то Следственного комитета, а сейчас некорректно и неумно отвечает Кадырову, всего лишь показывает, что главреду «Новой газеты» нужно чуть-чуть прийти в себя. Муратову нужно уметь сохранять человеческое лицо. Он пытается на что-то спровоцировать Рамзана Ахматовича, а что сейчас других проблем нет? Это неумно и абсолютно неуместно», — заявил Соловьев в комментарии ФАН.

При этом телеведущий считает, что вряд ли «Рамзану Ахматовичу нужны извинения» от «Новой газеты» за материал, который опубликовало издание.

«Но мне уже давно кажется, что «Новая газета» совсем потерялась. Она уже не новая и уже не газета, а какой-то чуждый боевой листок», — поделился своей точкой зрения собеседник ФАН.

Осташко: Не нужно воспринимать Муратова как патриота

В свою очередь, политолог Руслан Осташко считает, что Муратов «откровенно издевается над Кадыровым». По его словам, он пытается продемонстрировать наличие «крыши», против которой Кадыров ничего сделать не может.

«Муратов пытается показать Кадырову, что у него есть «крыша», которая не дает главе Чечни законными методами или методами, которые часто приписывают Рамзану Ахматовичу, действовать в отношении главреда «Новой газеты». Муратов таким образом показывает, что он сверхчеловек и креакл с большой крышей, что плевать хотел на Кадырова, Чечню и вообще на всех», — заявил Осташко в беседе с ФАН.

Эксперт также обращает внимание, что сейчас весь мир борется с коронавирусом, и политическая жизнь страны отходит на второй план, однако даже в этой ситуации «наши оппозиционные СМИ нашли, в чем критиковать нашу страну и отдельный регион».

«Новая газета», кроме того, что занимается критикой, также занимается откровенными фейками. Соответственно, Кадыров на это и жалуется. Банальность и глупость всей ситуации в том, что Кадыров не тот человек, который будет в публичное пространство выносить вопросы, касающиеся лично его, потому что он в состоянии решить их сам. Притом в случае с «Новой газетой» решение вопроса не будет, как с боевиками, а у Кадырова достаточно ресурсов, чтобы нанять грамотных адвокатов и укатать «Новую газету» в судах. Но есть четкая команда не трогать «Новую газету», — заметил собеседник ФАН.

Эксперт отмечает, что в любом случае не нужно воспринимать Муратова как «адекватного человека и патриота своей страны».

«Этот человек решает свои меркантильные задачи, и это видно по тому, сколько у него денег и записанного на гражданскую жену имущества», — добавил Осташко.

Напомним, 12 апреля на сайте «Новой газеты» был опубликован материал под названием «Смерть от коронавируса — меньшее зло». Его автор Елена Милашина заявляет, что Чеченская Республика оказалась не готова к борьбе с коронавирусом. В статье отмечается, что чеченцам, с которыми удалось поговорить автору, якобы строго запрещено выходить из дома. В тексте также говорится, что якобы «Кадыров публично приравнял зараженных коронавирусом к террористам и призвал бороться с ними соответствующими методами».

Реакция Кадырова не заставила себя ждать: глава Чечни заявил, что журналисты издания предоставили читателям недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в республике. Он пояснил, что считает террористами тех, кто нарушает режим самоизоляции.

«До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новая газета»?» — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее ФАН провел расследование о теневых доходах главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Журналистам удалось выяснить, что старшая дочь Ксения благодаря связям отца быстро поднялась по карьерной лестнице и с 2017 по 2019 год заработала около 40 млн рублей.

При этом гражданская жена Муратова Ирина Столярова, которая нигде официально не работает, имеет недвижимость на сумму около 350 млн рублей, хотя ее официальный доход с 2012 по 2018 год составил 256 тысяч рублей. Деньги на элитные квартиры и дома Муратов получал за публикацию заказных материалов.