Мясников стал руководителем инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом

Москва, 15 апреля. Популярный врач и телеведущий Александр Мясников возглавил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в оперативном штабе.

Доктор Мясников подтвердил в беседе с изданием «Подъем», что занял эту должность, однако не стал подробно описывать свои обязанности.

Между тем, как пишет «Царьград», известный врач будет отвечать за информирование общественности о вирусной угрозе, также он будет курировать проекты психологической помощи. Кроме того, в планах Мясникова бороться с фейковыми новостями о распространении коронавирусной инфекции.

Доктор Мясников с начала распространения смертоносного вируса успел сделать много публичных заявлений и прогнозов касательно распространения коронавируса. Ожидалось, что пик распространения инфекции достигнет в середине апреля, но теперь понятно, что это произойдет в конце месяца, указала «Вечерняя Москва».

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус распространился практически по всей планете. На сегодняшний день, число зараженных превысило отметку в два миллиона человек. Вылечились почти 500 тысяч пациентов, скончались более 126 тысяч человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено свыше 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти две тысячи человек выздоровели. От инфекции в стране погибли 198 человек.