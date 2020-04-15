Кошкин: Интерес у всех один — победа над COVID-19, а КПРФ устроила пир во время чумы

Политический аналитик Андрей Кошкин назвал «пиром во время чумы» и пиаром вместо реальной помощи критику членами КПРФ действий властей в условиях пандемии COVID-19.

Ранее московское отделение КПРФ опубликовало заявление, в котором назвало «недостаточными и неэффективными» предпринимаемые властями меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Коммунисты утверждают, что правительство страны якобы уклонилось от принятия на себя ответственности за борьбу с COVID-19, объявив режим самоизоляции вместо введения режима чрезвычайного положения.

«Этим власти переложили почти все издержки от добровольно-принудительных «каникул» на плечи простых тружеников, а также малых и средних предприятий», — говорится в заявлении.

Более того, представители коммунистической партии требуют от правительства Москвы «немедленного пересмотра подходов к борьбе с эпидемией», а также введения комплекса мер, предложенных КПРФ.

«В Москве власти пошли по пути введения пропускной системы как для автотранспорта, так и для граждан, чем создали крайне опасную ситуацию. Угроза получения штрафов по 5000 рублей с каждой камеры и бессмысленные проверки на дорогах вынуждает людей активнее пользоваться метро. Однако уже с первых часов введения пропусков, от граждан стало поступать большое число жалоб на безобразную организацию этой системы. На входах в станции метрополитена возникли многолюдные очереди», — отмечают коммунисты.

Вот только в КПРФ забывают, что социальная дистанция должна соблюдаться не потому, что в правительстве так сказали, а потому что эта мера направлена на сохранение здоровья населения и ее соблюдение. Другими словами, понимание необходимости соблюдения дистанции должно быть по определению у каждого россиянина. Полтора метра — необходимое расстояние для того, чтобы просто не подхватить заразу.

С этим утверждением согласен и эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он напомнил, что «сам процесс организации мер противодействия новой коронавирусной инфекции очень сложный и связан со строжайшим соблюдением карантина». А это в первую очередь требует дисциплинированности и ответственности всех граждан России.

«Наши власти всех уровней делают все необходимое для того, чтобы обеспечить условия сохранения жизни и безопасности граждан, но не все так получается, как хотелось бы. Вот пример: в прошлую пятницу вышло так, что 4,4 млн ответственных москвичей остались в своих квартирах и домах, а 3,5 млн вышли на улицу и находились там более 6 часов. Они явно нарушали режим самоизоляции. А если у нас в среднем семья 2-3 человека в Москве, значит эти 3 млн в состоянии заразить от 6 до 9 млн человек. При этом они наплевали не только на свое здоровье, но и на здоровье родных и близких», — говорит Кошкин.

Несознательность жителей столицы привела к серьезной обеспокоенности правительства, которое попросту было вынуждено ужесточить меры соблюдения самоизоляции и ввести электронные пропуска. Предпринимаемые правительством меры кому-то могут показаться излишне жесткими, однако если разбираться детально, выясняется, что они реально помогают затормозить распространение COVID-19, и упрямая статистика это подтверждает. Согласно данным за 15 апреля, в России официально зарегистрировано 24490 случаев заражения коронавирусной инфекцией, притом что в западных странах с «лучшей в мире медициной» эти показатели значительно выше: США — 614246 подтвержденных случаев, Франция — 143303, Испания — 174060, Италия — 162488.

К слову, жители Италии отлично демонстрируют поведение, недопустимое в условиях пандемии смертельного заболевания. Достаточно вспомнить, что во вторник, 14 апреля, на одной из улиц Рима патруль карабинеров остановил неспешно прогуливающуюся женщину с черепахой. Пожилая итальянка объяснила, что должна выгуливать своего питомца, как собаку. В итоге женщине придется заплатить штраф в несколько сотен евро — мера гораздо более жесткая, чем критикуемые коммунистами действия столичных властей.

К тому же введение в Москве системы пропусков для столицы — это и технически, и организационно очень сложная задача, особенно если учитывать, что реализовать ее было нужно в предельно сжатые сроки. Но сама по себе мера крайне необходима, так как позволяет в такие же сжатые сроки остановить распространите инфекции, а в будущем, возможно, и вообще купировать ее.

«Но в тот период, когда власти делают все возможное для сохранения жизни и здоровья своих граждан, оппозиционные силы, в том числе коммунистическая партия, больше разбирают «неправильные» действия правительства, чем реализуют интересы народа России. Сейчас интерес у всех один — победа над COVID-19, и, соответственно, действия всех политических партий, должны быть направлены на это, а не на поиск и выявление проблем и неверных решений властей. Конечно, в такой ситуации проще, что называется, делать пиар, а надо бы всем вместе все-таки постараться добиться положения, когда требования просто соблюдаются. А так заявления КПРФ — это пир во время чумы. Мы все находимся в самоизоляции, да, тяжело, но конечное же как протекает сама болезнь, как люди задыхаются от коронавируса — это очень печально, но с таким подходом мы далеко не уйдем», — заключил эксперт.

Лицемерие КПРФ

Но самое поразительное в позиции коммунистов — это политика двойных стандартов. Ругая власть в своих официальных заявлениях за «недостаточные и неэффективные» меры, члены КПРФ сами нарушают правила, подвергая опасности жизни и здоровье других людей. К примеру, еще 6 апреля активно игнорировавший режим самоизоляции депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин официально подтвердил, что подхватил коронавирусную инфекцию. По его словам, заразиться он мог в общественном транспорте — это означает, что коммунист, находясь в местах скопления людей, сам также мог стать источником заражения опасным вирусом.

Случай Ступина нельзя назвать уникальным. Его соратника в Мосгордуме, депутата Николая Губенко вместе с супругой госпитализировали с подозрением на коронавирус. Губенко мог заразиться от своих помощников.

А в случае, если меры предложенные КПРФ меры на время пандемии не будут рассмотрены, коммунисты угрожают несанкционированными митингами, чем подвергнут опасности жизни еще большего количества россиян. Напомним, что основной аудиторией КПРФ являются люди старшего поколения, здоровью которых коронавирус наносит наибольший вред.