Москва, 15 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, можно ли заразиться коронавирусом повторно.

Доктор отметил, что к настоящему моменту нет подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией, однако в СМИ изредка появляются публикации с подобными утверждениями, которым не стоит доверять.

«Есть только одно упоминание о человеке, который якобы повторно заболел, однако это не доказано. Считается, что там были недостоверные анализы, поэтому точной информации нет. Мы знаем одно, что иммунитет развивается на ближайший сезон эпидемии», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 126 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, 198 человек скончались. Почти две тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.