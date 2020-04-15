ФАН выяснил, какие секреты скрывает «благотворительный» проект Егора Жукова

Осужденный за экстремизм Егор Жуков 9 апреля запустил проект #взаимопомощь. Журналисты решили выяснить, как работает система пожертвований и какие «темные пятна» скрывает в себе новая «благотворительная» организация. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Несколько дней назад на YouTube-канале осужденного за экстремизм студента ВШЭ Егора Жукова вышло видео, в котором был анонсирован запуск волонтерского проекта #взаимопомощь. Молодой оппозиционер в своем ролике рассказал о схеме работы, заключающейся в следующем: люди переводят свои деньги на банковскую карту, а «команда Жукова» приобретает нуждающимся продукты питания.

Звучит все очень красиво, однако за ширмой благородства может скрываться голый расчет. В предложенном Жуковым проекте есть ряд сомнительных моментов. Проект был запущен 9 апреля, и уже можно подвести промежуточные итоги, говорящие в пользу того, что студент ВШЭ решил нажиться на попавших в сложную из-за пандемии ситуацию россиян.

Вместо «живой помощи» — бот

Во-первых, у #взаимопомощи есть только хэштег, но нет сайта. В YouTube-ролике молодой человек перенаправлял пользователей в Telegram-бот, где необходимо оставить свои данные и описать суть вопроса. Можно обозначить себя либо в качестве волонтера, либо нуждающегося в помощи.

Примечательно то, что ничего, кроме бота и опубликованного в Telegram-канале номера телефона, у «волонтерской» организации нет. Все ссылки под роликом ведут к соцсети «Команды Жукова».

Система с ботом удобна для Жукова и его команды тем, что пользователи не могут оставить публичные отзывы. Никто из пользователей Сети не сможет узнать об эффективности проекта и составить для себя хотя бы минимальное представление о том, стоит ли ждать помощи. Кроме того, неизвестно, как оппозиционеры могут распорядиться личными данными.

Например, журналисты неоднократно подозревали еще одного «борца с режимом» Алексея Навального в продаже личных данных. Напомним, что оппозиционер основал скандально известные профсоюзы под видом помощи нуждающимся, однако вместо этого люди оказывались втянуты в грязную политическую игру.

Во-вторых, сбор денег ведется на банковскую карту. Официального счета, созданного для сбора помощи нуждающимся, нет. При осуществлении операции перевода средств, возникает примечательный нюанс: в графе имя человека, который получит деньги значится некий Станислав Алексеевич Т.

Неясно, кто этот человек и какую роль играет в волонтерском проекте. Нет никаких публикаций финансовой отчетности. Гарантий того, что средства жертвователей ушли по назначению, а не в карман группе заинтересованных в коммерции лиц, дать из «команды» юного оппозиционера никто не может.

Журналисты ранее публиковали информацию о том, что у Жукова был подобный «краудфандинговый» проект. Тогда оппозиционер собирал деньги на продвижение своей политической кампании. Судя по опубликованным отчетам, особого рвения в спонсировании амбиций студента люди не проявляли.

Возможно, студент решил собрать больше денег, воспользовавшись ситуацией с карантином. Вполне логично, что гораздо больше людей заинтересуются в помощи малоимущим, чем в спонсировании «политической карьеры» осужденного экстремиста.

Нередко мошенники под видом благотворительности зарабатывают большие деньги. Помощь детям, старикам, инвалидам — все это «красные маячки», сигнализирующие о том, что за сомнительной организацией с непрозрачной финансовой отчетностью могут стоять люди, жаждущие поживиться за счет сердобольных людей. Жукова, который неожиданно начал раскручивать подобный проект, уже подозревали в реализации этой известной преступной схемы.

Количество получивших помощь и нарушение режима самоизоляции

Судя по Telegram-каналу «Команды Жукова», с 9 апреля «волонтерам» удалось купить и принести продукты восьми нуждающимся.

Подобные отчеты публикуются раз в несколько дней. Из них непонятно, действительно ли эти люди обратились за помощью к Telegram-боту или это какой-то «рекламный ход», направленный на внушение людям мысли о «прозрачности и честности» проекта с целью дальнейшего «выдавания» денег.

К тому же непонятно, как волонтеры в условиях жесткого карантина Москвы смогут без оформления официального разрешения доставлять продукты. Но похоже, что студента ВШЭ этот вопрос несильно волнует, ведь, если волонтеров задержат, то он лишний раз в своих соцсетях сможет написать о том, как «беспощадна» российская власть.

В своем интервью телеканалу «Дождь» Жуков открыто заявлял, что помощи в облегчении передвижения по городу волонтерам он оказать не может. В случае же «столкновений» с сотрудниками правоохранительных органов, по его словам, в первую очередь, на стороне участников и организаторов проекта «моральный аргумент», так как для официальной регистрации необходимо не менее 30 дней.

Помощь, уточнил юный оппозиционер, необходимо оказывать уже сейчас, ведь многие жители Москвы якобы «по несколько дней не ели», потому что вынуждены сидеть дома. Хотя оформление пропуска для похода в магазин, аптеку, на работу или для посещения медучреждения без ограничений выдается любому жителю столицы.

Жуков пускает пыль в глаза

Благотворительный проект Егора Жукова оставляет за собой больше вопросов, чем ответов. Куда идут деньги? Кому на самом деле помогает оппозиционер? Есть ли реально те люди, которые получили помощь благодаря проекту? Все ли средства от пожертвований идут на реализацию благого дела?

Сейчас ясно то, что большинство людей, которые нуждаются в помощи, не смогут ее попросить, потому что далеко не все знакомы с процессом взаимодействия с Telegram-ботом. Кроме того, многих умеющих анализировать людей смутит «темная схема» спонсирования проекта. По опубликованной ранее информации известно, что Жуковым собрано порядка 300 тысяч рублей, но отчета о потраченных средствах нет.

Кроме того, вызывает ряд вопросов нездоровое желание молодого человека к возникновению ситуации, в которой волонтерам придется столкнуться с правоохранительными органами. Возникает ощущение, что оппозиционер отчаянно нарывается на провокацию, чтобы раскручивать инфоповод «кровавого режима» в России. Становится очевидно, что представители оппозиции готовы использовать в личных интересах любую ситуацию, несмотря на всю серьезность возникших обстоятельств из-за пандемии.