Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты борющимся с коронавирусом врачам

Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией.

Глава государства в ходе совещания с правительством обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой внести изменения в нормативные документы. Чтобы медики, работающие с зараженными COVID-19 пациентами получили «чистыми» до 80 тысяч рублей, обещанных в качестве надбавки за работу.

«Мною были названы цифры соответствующие. <…> В соответствии с действующим законом они должны облагаться налогом на доходы физических лиц, но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется на руки, «чистыми», — подчеркнул президент.

Напомним, российский лидер несколькими днями ранее объявил о дополнительных федеральных ежемесячных доплатах для медиков, которые непосредственно работают с вирус-положительными пациентами: 80 тысяч рублей — врачам, 50 тысяч — медицинским сестрам, 25 тысяч — младшему медперсоналу. Врачи скорой помощи, выезжающие на вызов к больным коронавирусом, будут получать по 50 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тысяч. При этом сохраняются все региональные доплаты.

По последним данным, в России зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 1,9 тысячи человек выздоровели, 198 скончались. Инфекция охватила 84 из 85 регионов страны.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович предупредила, что Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусом, поэтому на этой неделе прирост новых случаев продолжится.