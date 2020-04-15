Путин анонсировал миллиардные вливания для поддержки бизнеса на фоне эпидемии коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз выступил с публичным обращением в связи с ситуацией, сложившейся в стране на фоне эпидемии COVID-19. На этот раз президент объявил о беспрецедентных мерах экономической поддержки для бизнеса, многие отрасли которого пострадали в связи с введением карантинных мер.

Кому окажут помощь

Первое. Президент заявил о предоставлении предприятиям малого и среднего бизнеса безвозмездной помощи от государства из расчета 12130 рублей на каждого сотрудника в месяц. Деньги разрешено направить в том числе на выплаты зарплат. Безвозмездную ссуду получат компании, сохранившие занятость не ниже 90%.

Второе. Не менее 75% объема зарплатных кредитов, выделяемых предприятиям среднего и крупного бизнеса, будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка (ВЭБ). Мера призвана снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитов.

Третье. Президент заявил о предоставлении предприятиям льготных кредитов для пополнения оборотных средств. Проценты по этим кредитам будут покрываться государством по ключевой ставке Банка России, что на шесть процентов ниже текущей рыночной ставки.

Четвертое. Регионам России будет оказана помощь на сумму 200 миллиардов рублей.

Пятое. Анонсирована помощь российской авиационной отрасли (авиакомпаниям) на сумму более 23 миллиардов рублей.

Шестое. Путин распорядился включить в перечень наиболее пострадавших отраслей предприятия, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами.

Седьмое. Президент анонсировал совещание по поддержке строительной отрасли, авиапрома, автопрома и других пострадавших от кризиса отраслей экономики. Совещания начнутся в четверг.

Также появилась информация, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет антикризисных мер для бизнеса. Отметим, Москва на сегодня — это самый пострадавший от эпидемии регион, в котором в связи с этим введены самые жесткие карантинные меры.

В настоящее время в России продолжают действовать карантинные мероприятия, связанные с эпидемией, вызванной коронавирусом. На среду в РФ зафиксировано 24490 случаев заражения COVID-19, 198 заболевших скончались, 1986 человек выздоровели.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более двух миллионов заболевших, почти 127 тысяч из них скончались. Больше всего жертв в США (более 27 тысяч), а также в Италии, Испании и Франции.

Какую помощь получат граждане, пострадавшие из-за противоэпидемических мер, связанных с коронавирусом, представлено в инфографике Федерального агентства новостей.