Шнуров назвал шуткой слова о своем заражении коронавирусом

Москва, 15 апреля. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, известный как Шнур, назвал шуткой сделанное во время прямого эфира с бывшим футболистом петербургского «Зенита» Александром Кержаковым заявление о том, что у него выявили коронавирус.

«Контекст шутливой беседы и разговора ни о чем еще ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире Instagram», — цитирует Telegram-канал LIFE SHOT музыканта.

Артист пообещал «непременно сообщить», если он заразится коронавирусом.

Ранее Шнуров в разговоре с Кержаковым заявил, что болен коронавирусной инфекцией. Он пояснил, что находится на даче в Петербурге, и пожелал отправиться в Государственную думу и заразить там всех депутатов, указал «Царьград».

В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией ситуацию с коронавирусом. Первые случаи заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, сдержать инфекцию не удалось, и сейчас инфицированные есть почти во всем мире.

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 24 тысячи, около двух тысяч пациентов выздоровели, 198 человек скончались.

В большинстве российских регионов введен режим повышенной готовности, гражданам рекомендуется оставаться дома. Многие предприятия приостановили свою работу, прекращено международное авиа- и железнодорожное сообщение, отметил Infox.ru.