Путин поручил следить за соблюдением трудовых прав работающих на удаленке россиян

Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин поручил внимательно следить за соблюдением трудовых прав граждан, переведенных на удаленную работу.

В среду глава государства по видеосвязи провел совещание с правительством. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о ежедневном онлайн-мониторинге, который организовали для того, чтобы видеть полную картину занятости населения.

Такой мониторинг учитывает количество граждан, переведенных в режим неполной занятости, на удаленку, а также планы организаций по сокращению численности работников.

По словам министра, подключены около 100 тысяч предприятий. В режиме реального времени они предоставляют свои данные. Глава Минтруда отметил, что все больше предприятий активно используют инструмент удаленной занятости сотрудников.

«Прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав людей, которые переведены дистанционную систему работы», — обратился к Котякову президент.

В России, по последним данным, зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 1,9 тысячи человек выздоровели, 198 скончались. Инфекция охватила 84 из 85 регионов страны.

Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах РФ введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что результаты самоизоляции должны проявиться к началу следующей недели.