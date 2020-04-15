В ДНР заявили, что политический авантюризм Зеленского заведет Украину в тупик

Украина использует пандемию коронавируса как предлог для саботажа Минских соглашений. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Медведев.

Карантин на Украине

Если бы украинские власти не объявили карантин с 11 марта, то по состоянию на 12 апреля на территории Украины было бы зарегистрировано 17 тысяч инфицированных коронавирусом. С таким заявлением выступил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что динамика заражения новым типом коронавируса на Украине протекает медленнее, чем в странах Евросоюза. Ляшко объяснил это эффектом от принятых превентивных мер.

«Например, от 100 до тысячи [зараженных коронавирусом] мы прошли за девять дней. Италия — за пять дней», — сравнил ситуации Ляшко.

Кроме того, он дал прогноз, что в нормальной ситуации до конца апреля количество инфицированных на Украине достигнет десяти тысяч человек.

В то же время украинские военные обстреливают жилые районы ДНР и ЛНР. Люди продолжают гибнуть.

Политический авантюризм

По мнению Владимира Медведева, Украина использует пандемию коронавируса как предлог для саботажа Минских соглашений. Критическая ситуация во всем мире с пандемией COVID-19 не побудила президента Украины Владимира Зеленского остановить вооруженный конфликт в Донбассе, добавил политик.

«Более того, обстрелы стали интенсивнее, гибнут мирные жители. Казалось бы, беда, без преувеличения, мирового масштаба должна побудить киевских политиков к миру или хотя бы к ослаблению конфронтации. Но данные логичные действия не совместимы с президентом Зеленским и его командой», — уверен Владимир Медведев.

Он напомнил, что недавно представители партии «Слуга народа» в украинском парламенте пришли на заседание в футболках с надписью «Имеем право на ошибку».

«О какой политической ответственности может идти речь, когда политики в условиях тяжелейшего кризиса, вооруженного конфликта публично расписываются в том, что они не компетентны и будут делать ошибки? Политический авантюризм Зеленского и его сторонников заводит Украину все дальше в тупик, из которого выхода уже не будет», — заключил Владимир Медведев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.