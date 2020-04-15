Страстная неделя и Пасха 2020: когда печь куличи и красить яйца, рецепт, как освящать дома

Продолжается Страстная неделя — последняя неделя Великого поста перед Пасхой, которую православные в 2020 году встретят 19 апреля. В Великий (Чистый) четверг по традиции пекут куличи и красят яйца, главные атрибуты Пасхи. В этом году в связи с эпидемией, вызванной новым коронавирусом, верующим сейчас запрещено посещение храмов, освящать пасхальные кушанья можно самостоятельно. Что вспоминают в Великий четверг, какие есть народные традиции и приметы, связанные с этим днем, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Что символизируют куличи и крашеные яйца

Кулич — пасхальный «хлеб» — это символ присутствия в доме воскресшего Христа. Традиция встречать Пасху куличами связана с евангельским преданием, что после своего воскресения Иисус первое время приходил к апостолам во время их трапезы. Христовы ученики оставляли ему хлеб в середине стола.

Затем этот хлеб (по-гречески — «артос») стали оставлять в храмах — «жилище» воскресшего Христа. Частицы освященного артоса раздавали прихожанам. А поскольку семья — это малая церковь, обычай на Пасху ставить на стол освященный кулич стал у христиан повсеместным.

Эта традиция, символизирующая присутствие в доме воскресшего Христа, распространена во всех странах, а сам кулич своей формой напоминает христианский храм. Куличи делают из сдобного теста, иногда с глазурью, и богато украшают, в том числе буквами ХВ («Христос воскрес!»).

Что касается обычая красить яйца, это тоже давняя пасхальная традиция. Сваренное вкрутую яйцо — важный атрибут еврейского праздника Песах. Согласно преданию, после воскрешения Христа его ученица Мария Магдалина на Пасху пришла к римскому императору Тиберию и протянула ему яйцо со словами:

«Христос воскрес!»

Тиберий посмеялся над Магдалиной, сказав, что неживое не может стать живым, как это яйцо не может стать красным. Когда император узрел чудо, он уверовал, а традиция красить на Пасху яйца закрепилась в христианстве.

На Руси яйца красили всей семьей: при помощи свеклы, луковой шелухи и других природных красителей. Сегодня это делают с применением специальных пищевых красителей, эти яйца можно употреблять в пищу.

Украшенные пасхальные яйца могут быть и произведением искусства. Такие яйца можно освободить от содержимого через проколотую иглой дырочку, а затем раскрасить. Чтобы яйца не были такими хрупкими, можно при помощи кондитерского шприца насыпать внутрь манную крупу.

Когда печь куличи и красить яйца

Куличи и яйца, а также творожные пасхи принято готовить в Чистый четверг, поскольку Великую пятницу по традиции следует освободить от кухонной работы. Освящают пасхальные блюда в храмах в Великую субботу, в этом году обряд следует провести дома.

Проверенный рецепт кулича

Пасхальные куличи делают на опаре, для которой потребуется:

— килограмм пшеничной муки; — литр молока; — сто грамм прессованных дрожжей; — полкило сахара; — 15 яичных желтков; — чайная ложка соли.

Готовить опару можно начинать вечером в Великую среду. Для этого нужно растворить дрожжи в теплом молоке; добавить взбитые с сахаром желтки, соль и муку. Все тщательно перемешать и поставить в теплое место на три часа, чтобы опара успела подняться и осесть.

Для теста потребуется:

— два килограмма пшеничной муки; — полкило сахара; — 250 грамм сливочного маргарина; — сто грамм сливочного масла; — 50 грамм прессованных дрожжей; — 200 грамм жирной сметаны; — изюм, цукаты и ваниль.

Для приготовления теста нужно растопить масло и маргарин; растертые с сахаром дрожжи смешать со сметаной; изюм промыть, просушить и смешать с одной столовой ложкой муки.

Готовую опару аккуратно перемешать, добавить масло с маргарином, дрожжи со сметаной, сахар, ваниль и изюм. В смесь понемногу добавлять муку.

Тесто тщательно замесить, чтобы оно немного липло к рукам и не было слишком крутым. Оставить подниматься примерно на полтора часа. Поднявшееся тесно немного обмять и оставить еще на час.

Затем готовое тесто разложить в смазанные маслом формы для кулича, заполняя их наполовину, чтобы куличам было, куда подниматься.

Выпекать при 180 градусах 40-50 минут, в зависимости от размера форм. Готовые куличи остудить, украсить глазурью, цукатами и т. д.

Как самим освящать куличи и яйца

В связи с запретом посещения храмов из-за коронавируса верующие могут сами, дома, освятить куличи, яйца и творожные пасхи. Об этом заявила рабочая группа при патриархии.

Для освящения блюд нужно перед пасхальной трапезой трижды пропеть тропарь Пасхи:

«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах живот даровав».

Затем следует окропить кушанья святой водой (если она есть) со словами: