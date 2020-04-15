Путин попросил власти и бизнес постоянно оценивать ситуацию в экономике

Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин призвал российское правительство, регионы и бизнес-сообщество внимательно следить за ситуацией в экономике и готовить своевременные меры. Об этом глава государства заявил, выступая перед началом совещания с правительством.

Путин также призвал правительство доработать список системообразующих предприятий, которые могут претендовать на определенные преференции от государства.

«В нем должны быть предприятия исключительно важные для всей национальной экономики. В проект решения правительство вошло уже более 1000 крупных предприятий, составляющих основу экономики страны», — отметил он.

Напомним, что ранее российские власти объявили о кредитных каникулах для предприятий малого и среднего бизнеса, которые потеряли треть доходов из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Аналогичное право на тех же условиях имеют обычные граждане.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.