Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия
  /  Обновлено: 

Путин призвал отправить 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов

32
0 Оставить комментарий

Путин призвал отправить 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов

Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин предложил отправить дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. Об этом он заявил перед совещанием с правительством.

«Доходы регионов по разным причинам просели. А именно на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка. У субъектов федерации должны быть необходимые ресурсы», — подчеркнул глава государства.

Глава государства призвал власти регионов гибко использовать отправленные им средства, направлять их на реализацию мер поддержки занятости и деловой активности, выплату пособий, помощь людям.

«Ситуация динамично меняется. Прошу правительство вместе с регионами оценивать достаточность принимаемых мер. Потребуются новые решения, их нужно готовить уже сейчас, консолидировать ресурсы», — добавил президент.

По последним данным, в России зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 1,9 тысячи человек выздоровели, 198 скончались. Инфекция охватила 84 из 85 регионов страны, COVID-19 нет только на Алтае.

Еще в начале эпидемии власти утвердили комплекс мер, направленных на борьбу с вирусом. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла, медучреждения и аптеки, спасательные и силовые ведомства, а также организации в сфере ЖКХ и жизнеобеспечения.

Путин призвал отправить 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов

Новости партнеров

Новости партнеров