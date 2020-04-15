Forbes назвал десять уроков миру от коронавируса

Москва, 15 апреля. Журнал Forbes назвал десять уроков, которые успел преподать всему миру коронавирус. По мнению журналистов, новый смертоносный вирус заставит сделать радикальные шаги в сферах экономики и здравоохранения.

Журнал пишет, что коронавирус показал, что природа способна на восстановление — например, по Барселоне гуляли дикие кабаны, а в Великобритании вновь появились пчелы и редкие цветы. Кроме того, согласно одному исследованию, в течение 30 лет большая часть океана может оправиться от деятельности человека. Все это позволяет надеется, что при правильном подходе планета может восстановиться в течение одного поколения.

Более того, пандемия показала, что необходим запрет торговли дикими животными и растениями, чтобы предотвратить зоонозные болезни — болезни, которые передаются между разными видами. Не исключено, что источником нынешней вспышки коронавируса стал рынок животных и морепродуктов в китайском городе Ухань.

За последние 40 лет Земля потеряла 60% своей популяции животных и половину тропических лесов. Расширение человеческой деятельности увеличивает степень взаимодействия между человеком и природой, что приводит к росту вероятности появления коронавирусов в будущем.

Рост концентрации человеческого присутствия даст природе больше места для восстановления, и здесь может сработать система природных парков, взаимосвязанных между собой, с тем чтобы помочь мигрирующим видам. Кроме того, в среде ученых и экспертов ООН все чаще слышны призывы отделить половину планеты и превратить ее в природный заповедник.

Также, издание заявляет о необходимости создать более сильные институты в защиту окружающей среды.

Эксперты отметили стремительное улучшение качества воздуха. При этом говоря о загрязнении воздуха, некоторые ученые связали этот фактор с пиком распространения инфекции в Китае, Иране и Италии. Сообщается, что в этих странах выявлен двуокись азота — это загрязняющее воздух вещество, продукт сгорания топлива энергостанций и транспортных средств.

Как указывают журналисты, пандемия коронавируса показала, что нужно ускорить внедрение циркулярной экономики, а таже то, что мировая экономика способна отказаться от углерода.

По мнению экспертов, коронавирус также заставит радикально переосмыслить организацию городов, транспорта и производства, с тем, чтобы уменьшить риски для человечества и планеты в будущем.

Как оказалась, природа еще способна лечить — быстрый тест на выявление коронавируса был бы невозможен без открытия фермента в горячих источниках Йеллоустона в 1969 году. Фермент получил название Thermus Aquaticus.