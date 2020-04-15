Путин назвал условия поддержки российского бизнеса со стороны государства

Москва, 15 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что малые и средние компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с членами правительства РФ.

Президент отметил, что получившие финансовую помощь предприятия смогут использовать для текущих и неотложных задач, в том числе на выплату зарплат и сохранение уровня оплаты труда.

«Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц», — пояснил глава государства.

Российский лидер также отметил необходимость расширить перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей. По его словам, в этот перечень должны быть внесены предприятия и компании, осуществляющие продажу непродовольственных товаров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 126 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, 198 человек скончались. Почти две тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.