Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Путин предложил предоставить бизнесу льготный кредит на пополнение оборотных средств

30
0 Оставить комментарий

Путин предложил предоставить бизнесу льготный кредит на пополнение оборотных средств

Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить бизнесу льготный кредит на пополнение оборотных средств.

«Предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств», — заявил глава государства в ходе онлайн-совещания с членами правительства.

Президент РФ объяснил, что речь идет о средствах, необходимых для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Путин подчернкул, что это позволит сохранить ритмичную работу системообразующих предприятий и их партнеров.

«То есть, мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — добавил Путин.

Ставка по льготному кредиту будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. Реальная стоимость кредита для предприятий будет на 6% ниже нынешней рыночной ставки.

Кроме того, в ходе совещания глава государства предложил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.

Путин предложил предоставить бизнесу льготный кредит на пополнение оборотных средств

Новости партнеров

Новости партнеров