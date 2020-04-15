Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин предложил предоставить бизнесу льготный кредит на пополнение оборотных средств.

«Предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств», — заявил глава государства в ходе онлайн-совещания с членами правительства.

Президент РФ объяснил, что речь идет о средствах, необходимых для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Путин подчернкул, что это позволит сохранить ритмичную работу системообразующих предприятий и их партнеров.

«То есть, мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке», — добавил Путин.

Ставка по льготному кредиту будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. Реальная стоимость кредита для предприятий будет на 6% ниже нынешней рыночной ставки.

Кроме того, в ходе совещания глава государства предложил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.