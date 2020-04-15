Путин предложил предоставить малым и средним компаниям финансовую помощь от государства

Москва, 15 апреля. Президент России Владимир Путин предложил предоставить пострадавшим от ситуации с коронавирусом малым и средним компаниям прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей дополнительно к принятым мерам поддержки прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства», — сказал российский лидер, выступая на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, эти средства компании смогут направить на решение самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для представителей бизнеса, подчеркнул президент России.

Коронавирусная инфекция, пришедшая из Китая, быстро распространилась по всему миру. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России, по состоянию на 15 апреля, свыше 24 тысяч человек больны пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Почти две тысячи человек вылечились от инфекции, почти 200 пациентов погибли.