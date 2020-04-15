Путин предложил расширить перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Москва, 15 апреля. Президент РФ Владимир Путин предложил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

«Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это, напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами», — заявил глава государства в ходе онлайн-совещания с членами правительства.

Также президент РФ поручил предоставить компаниям малого и среднего бизнеса безвозмездную помощь в размере 12,1 тысячи рублей на сотрудника. Кроме того, Путин подчеркнул, что не менее 75% объема кредитов на выплату зарплат должны быть обеспечены гарантиями ВЭБ, пишет «Газета.ру».

В прошлую среду, 8 апреля, Путин провел онлайн-совещание с губернаторами, в рамках которого объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. Так, предприятия малого и среднего бизнеса получили годовую отсрочку на уплату налогов и сборов.

Кроме того, в рамках совещания по экономическим вопросам Путин отметил, что эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику рынка труда, нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи. Глава государства заявил, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы преодолеть этот кризис.

По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.