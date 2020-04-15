В России может появиться универсальное средство против фейкометов

Москва, 15 апреля. Российские разработчики работают над созданием уникальной системы, которая сможет обнаруживать фейки в соцсетях, анализируя определенные ключевые слова. Точность системы, как пишет газета «Известия», составит 98%, что позволит реагировать практические на все информационные вбросы.

По словам политолога Ивана Мезюхо, на сегодняшний день многие недобросовестные граждане распространяют недостоверную, зачастую выдуманную информацию ради хайпа или политического пиара. При этом они создают угрозу общественной безопасности, что особенно критично в условиях эпидемии коронавируса, когда люди напуганы и подавлены.

«Я думаю, некая техническая возможность по поиску и опровержению большей части дезинформации существует, есть алгоритмы, по которым можно создать некий софт, реагирующий на подобного рода сообщения», — пояснил Мезюхо Nation News.

Политолог считает, что все новые системы по выявлению фейков должны проходить государственную сертификацию и использоваться с разрешения правоохранительных органов.

Ранее Генпрокуратура РФ неоднократно выявляла фейка в СМИ и социальных сетях. Некоторые из них распространял сайт радиостанции «Эхо Москвы». Авторы подобных сообщений, как правило, значительно преувеличивают статистику по заболеваемости коронавирусом, приписывают властям крайние меры, которых они не предпринимали (например, введение комендантского часа) или делятся конспиративными теориями о заговорах, выдавая их за подтвержденный факт.



