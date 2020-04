Трамп обвинил ВОЗ в сокрытии пандемии, чтобы оправдать чудовищную безработицу в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон приостанавливает выплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения. По мнению Белого дома, ВОЗ не получала, не проверяла и не делилась информацией о пандемии COVID-19 в достаточной мере и прозрачным образом. В целом, организация не справилась с коронавирусом, считает Трамп.

Более того, американский президент заявил, что ВОЗ распространяла «китайскую дезинформацию», и это привело к нарастанию масштабов эпидемии по миру. В заключение «Большой Дональд» заявил, что финансирование этой организации будет приостановлено им до выяснения ее роли в развитии болезни.

С чем связано столь резкое заявление Трампа? И почему вдруг сегодня, спустя несколько месяцев после начала пандемии, Китай и ВОЗ подверглись столь жесткой критике со стороны США?

Обозреватель Федерального агентства новостей решил проверить, есть ли хоть доля истины в обвинениях Белого дома. Или заявления Трампа на самом деле вызваны ужасающим состоянием с пандемией COVID-19 в самих Соединенных Штатах?

Предыдущая вспышка опасной коронавирусной инфекции, знаменитая «атипичная пневмония», оказалась для китайских властей тяжелым и болезненным уроком. Первый случай тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), вызываемого вирусом SARS-CoV, был зарегистрирован в южных провинциях Китая еще в ноябре 2002 года. Тогда на протяжении трех с лишним месяцев китайские власти всячески скрывали вспышку эпидемии, пытаясь справиться с ней своими силами.

Более того, до февраля 2003 года в КНР ограничивали освещение в СМИ фактов обнаружения и распространения ТОРС, мотивируя это требованием сберечь доверие общественности к способности властей быстро справиться с проблемой. Однако к концу февраля стало ясно: Пекину не удается утаить «вирусное шило в мешке умолчания». Атипичная пневмония выплеснулась сначала в страны Юго-Восточной Азии, а затем и на другие континенты.

В итоге вместо локальной вспышки SARS-CoV получилась мировая эпидемия. Заболевание было обнаружено в 29 странах, а всего было отмечено 8098 случаев ТОРС, из которых 774 закончились летальным исходом. Последний случай был зафиксирован в июле 2003 года на Тайване, а распространение вируса по всему миру удалось предотвратить строгим карантином.

Результатом вопиющего провала с SARS-CoV, который очень негативно сказался на имидже КНР на мировой арене, стало то, что Пекин разработал эффективную модель контроля и оповещения об опасных инфекциях.

Прошло 17 лет, и мир познакомился с новой вирусной угрозой. Однако на этот раз, несмотря на все попытки обвинить Китай в «сокрытии правды о COVID-19», действия китайских властей во время вспышки коронавируса SARS-CoV-2 были практически образцовыми.

Первые пациенты с симптомами были выявлены в китайском городе Ухань 12 декабря 2019 года. Уже через какую-то неделю геном нового коронавируса был полностью расшифрован службами здравоохранения КНР. Учитывая что генетический код SARS-CoV-2 оказался на 80% сходным с вирусом SARS-CoV 2003 года, вызывавшим ТОРС, это можно считать однозначным успехом: за очень короткий промежуток времени вирус был не только обнаружен, но и корректно описан как новый.

Дополнительным препятствием для адекватного восприятия угрозы новой инфекции был ее длительный инкубационный период, часто протекавший бессимптомно и составлявший, как мы знаем теперь, до 14 дней. Как следствие, в КНР и в других странах мира службы здравоохранения часто включались с опозданием, реагируя уже постфактум, когда вирус успевал заразить значительное количество людей.

Еще одним важным фактором стало высокое базовое репродуктивное число (R0) нового вируса SARS-CoV-2, равное в начале эпидемии 3,2. Параметр R0 показывает, скольких людей может потенциально заразить каждый больной. Например, для обычного сезонного гриппа значение R0 составляет всего 1,3.

Таким образом, коронавирус в декабре 2019 года действовал «тайно и быстро» — но об этой особенности COVID-19 стало известно лишь позднее, на основе анализа фактической кривой роста числа заболевших.

Но даже в этой ситуации власти Китая действовали почти идеально. И уж точно они не дезинформировали мировую общественность и не скрывали никакой правды об опасности вируса. Уже 31 декабря 2019 года Пекин проинформировал ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии, одновременно опубликовав всю доступную ему клиническую информацию и расшифрованный геном вируса.

Ограничительные и карантинные меры если и запоздали, то ненамного. С 22 января центр пандемии, город Ухань, был закрыт на карантин, а с 24 января были закрыты прилегающие к нему округа. После чего Китай за каких-то два месяца добился сначала локализации, а потом и подавления вспышки заболевания.

Вплоть до середины февраля пандемия нового коронавируса многими западными странами воспринималась исключительно как какая-то «азиатская хворь» сродни ТОРС, заболевание которым в основном поразило страны Юго-Восточной Азии.

Кроме того, основное «оружие» вируса SARS-CoV-2, а именно длительный бессимптомный инкубационный период и высокое базовое репродуктивное число R0 было явно недооценено, в силу чего ограничительные меры западных стран были недостаточными и откровенно запаздывающими. Причем, если Китай в декабре-январе действовал в ситуации полной неопределенности, то страны ЕС и США совершили трагические ошибки уже в ситуации наличия исчерпывающей информации о природе и опасности нового коронавируса.

Например, меры по ограничению воздушного сообщения с КНР были откровенно запаздывающими. Если Россия еще 3 февраля отменила безвизовый режим для граждан КНР и практически закрыла границу с Поднебесной, то многие страны ЕС вплоть до середины февраля принимали у себя китайских туристов.

Отдельные ограничительные меры никак не складывались в единую картину. Скажем, формально США ввели запрет на авиасообщение с Китаем еще 31 января, однако сохранили перелеты из стран ЕС, которые к началу февраля уже сами стали превращаться в новый очаг пандемии.

Столь печальный сценарий не объяснишь бездействием ВОЗ или китайской «дезинформацией». Массовые гуляния в Италии, Испании, Франции и Германии, которые стали «запалом» для эпидемии, проходили при полном понимании опасности и живучести вируса.

В частности, ретроспективный анализ вспышки COVID-19 в Германии выявил, что большая часть начальных заражений произошла в престижном берлинском клубе «Катер Бляу», во время «длинных выходных» с 6 по 9 марта. Как видим, несмотря на якобы эффективные ограничительные меры западных стран, введенные еще в конце января, к началу марта у немецких туристов, побывавших в КНР, никто не взял элементарных тестов на вирус. После чего они свободно пошли в ночной клуб, где и заразили несколько сотен человек.

Наплевательское отношение к ситуации задавалась с самого верха. Можно вспомнить, что заявлял сам Трамп о COVID-19 всего чуть больше месяца назад, 9 марта.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!