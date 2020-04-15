Медик рассказал об опасности бессимптомных больных коронавирусом

Москва, 15 апреля. Число пациентов с бессимптомным коронавирусом в РФ составляет около 30%, а в ряде регионов – 50%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, при наращивании объемов тестирования граждан все больше выявляют тех, кто заражен коронавирусом, но при этом не имеет никаких внешних признаков инфекции.

Если в начале марта число заболевших без симптомов составляло 10%, то сейчас 30%. В Московской области число бессимптомных случаев коронавируса превышает 50%.

Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев отметил, что назвать количество переболевших коронавирусом можно при наличии тест-систем, которые выявят антитела, иммуноглобулины G.

«Человек может считать себя абсолютно здоровым и в то же время являться носителем вирусной инфекции. Он опасен для окружающих», — заявил он в комментарии радио Sputnik.

Эксперт считает, что рассчитывать в текущей ситуации нужно не на появление противовирусного препарата, а на эффект от карантина.

«Когда никто ни с кем не общается, и никто никому не «дарит» вирус. Тогда вирус затухнет сам собой», — объяснил он.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах, пишет «Газета.ру».