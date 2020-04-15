Доктор Мясников выделил четыре группы риска по коронавирусу

Москва, 15 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал четыре хронических заболевания, которые вносят больного короновирусом человека в группу риска.

«Если мы по рангу выстроим, то на первом месте — это сердечники, на втором — гипертоники, а также диабетики и люди с больными почками. Вот четыре вида заболеваний, которые вносят вас в группу риска по коронавирусу, даже если вы молоды», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 126 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 198 человек умерли. Почти две тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.