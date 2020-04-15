Сирия, 15 апреля. Неизвестный беспилотник нанес авиаудар на западе провинции Дамаск. На востоке Идлиба мужчина подорвался на мине боевиков. В Даръа «спящие ячейки» устроили засаду сирийским военнослужащим. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: лишилась одного члена военной разведки при нападении неизвестных на западе провинции Даръа; в Идлибе открыли ответный огонь по укреплениям террористов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила нападение на позиции правительственных войск на юге Идлиба и на севере Хамы.

ВС Израиля: подозревается в нанесении авиаудара с помощью беспилотника к западу от Дамаска.

Провинция Дамаск

В районе поселка Джейдет-Ябус на западе провинции был нанесен авиаудар при помощи беспилотника неизвестных ВВС. Как передает Telegram-канал «Вестник Дамаска», по предварительным данным, был уничтожен автомобиль, информация о возможных жертвах пока уточняется. Напомним, что с 2011 года Израиль нанёс сотни ударов на юге Сирии, большая часть которых была направлена против бойцов «Катаиб Хизбалла» и иранского Корпуса Стражей Исламской революции. В последние месяцы израильская авиация участила атаки непосредственно у Дамаска, но пока что Тель-Авив не давал никаких комментариев по поводу авиаудара в обозначенном регионе.

Провинция Даръа

На западе провинции «спящие ячейки» боевиков совершили вылазку в поселке Айн-Зикр. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) боевики устроили засаду на трассе, которая связывает Айн-Зикр с поселком Нафиа, после чего открыли огонь по автомобилю из автоматических винтовок. По предварительным данным, погиб группой военнослужащий разведки ВВС Сирии. По данным источника, общее количество нападений с лета 2019 года выросло до 399 случаев при которых пострадало 239 человек, из которых 50 — гражданские лица. Военные аналитики считают, что за нападениями стоят бывшие члены «Южного фронта», который прекратил существование в 2018 году, однако наиболее радикально настроенные его члены с поддержкой международной коалиции во главе с США продолжают антиправительственную деятельность.

Провинция Идлиб

Как сообщает медиаресурс SOHR, мирного житель погиб в окрестностях города Тафтаназ. Мужчина возвращался сельской дорогой к себе домой и наступил на старую противопехотную мину, оставшуюся после террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», в оккупации которых город находился до февраля этого года. При отступлении боевики оставляли свои боеприпасы и минировали окрестности и жилые кварталы домой, чтобы замедлить продвижение правительственных войск. Общее количество человек, пострадавших в этом году в результате взрывов мин и СВУ оставшихся после боевых действий возросло до 268 человек.

В ответ на провокации со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» подразделения САА открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам террористов в окрестностях Аль-Бара. Как сообщает агентство Baladi News, информация о потерях группировки в живой силе и боевой технике будет уточнятся.

Провинция Хама

На севере провинции Хама боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» также нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по опорным пунктам САА у поселка Аль-Анкави спровоцировав на ответные боевые действия. Как сообщает агентство Ufuk, в ответ сирийские военнослужащие обстреляли из миномета укрепленные огневые точки террористов.