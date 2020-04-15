ВОЗ предупредила о росте числа зараженных коронавирусом в России

Москва, 15 апреля. Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев продолжится. Об этом предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.

По ее словам, сейчас очень важно быстро выявлять новые случаи заболевания и прерывать цепочки распространения инфекции в тех регионах, где она появилась недавно. Потенциально опасными, по ее мнению, могут стать медицинские учреждения.

«Самое главное — пресечь появление так называемых внутренних очагов — в семьях и в профессиональных коллективах», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ выразила надежду, что совместные усилия по борьбе с коронавирусом помогут остановить пандемию. Она уточнила, что полноценного возвращения к привычной жизни можно будет ждать лишь тогда, когда ученые разработают вакцину, а также выработается высокий коллективный иммунитет.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 128 тысяч человек, заразились более двух миллионов.

Сильнее всего пострадали США, Италия, Испания, Германия и Франция. Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло более чем на три тысячи, пишет Deita.ru, и достигло отметки в свыше 24 тысяч человек в 84 регионах. Заразившихся COVID-19 нет только на Алтае, передает «Царьград».