Велогонщик Боев рассказал, как лечился от коронавируса в ОАЭ

Москва, 15 апреля. Российский велогонщик команды «Газпром-Русвело» Игорь Боев, переболевший коронавирусом, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов и рассказал, как у него проходило лечение в течение месяца.

По словам Боева, после выявления у него коронавируса он лечился в госпитале в Абу-Даби, в общей сложности он провел больнице 32 дня. Спортсмен уточил, что у него была не тяжелая форма пневмонии, вызванная новым типом коронавируса.

«Только в первые дни была высокая температура и жар, больше никаких симптомов. <…> После того, как у меня стабилизировалась температура, я чувствовал себя лучше, но была проблема с аппетитом. Как оказалось, это бывает у всех, кто болеет», — сказал Боев в интервью Радио Sputnik.

По его словам, у всех были индивидуальные палаты, люди были изолированы, нельзя было никуда уходить на протяжении всего лечения.

Боев, несмотря на отрицательные результаты теста на коронавирус, еще какое-то время оставался в ОАЭ, указал «АиФ». Дело в том, что в тот момент уже было закрыто авиасообщение, и люди не могли уехать из страны. По словам велогонщика, он с командой жил в отеле возле аэропорта Дубая, а через некоторое время смог вернуться домой.

В настоящее время спортсмен живет дома в Воронеже. По словам Боева, он себя хорошо чувствует. Спортсмен поблагодарил за поддержку поклонников, призвал вести здоровый образ жизни и не забывать о мерах предосторожности.