Москва, 15 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что делать астматикам в период эпидемии коронавируса.

По его словам, страдающим от астмы людям необходимо продолжать прием тех препаратов, которые они принимают постоянно.

«Коронавирус и астматики. Что делать? Ответ: принимать гормоны. Астматикам необходимо продолжать ингаляционную гормональную терапию», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевание стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 126 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 198 человек умерли. Почти две тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России был введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США могут быть причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.