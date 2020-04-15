Максимальное сохранение занятости граждан в условиях экономических сложностей представляется для государства главной задачей, решение которой во многом зависит от новых мер поддержки бизнеса. Учитывая взаимосвязь положения предпринимателей и состояния рынка труда, президент РФ Владимир Путин призвал бизнес-сообщество сдержаться от увольнения своих сотрудников в обмен на повышенные льготы.

Разумеется, в сложившейся ситуации государственная поддержка необходима и бизнесу, и работающим на него гражданам. Именно поэтому Путин анонсировал существенные послабления в налоговой нагрузке для тех предпринимателей, кто сохраняет зарплаты и рабочие места.

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость», — сказал ранее президент.

Уделяя особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса как наиболее пострадавшему сектору экономики, Путин уже подписал ряд поручений о снижении налоговых обязательств для предпринимателей. Эти меры включают в себя, в частности, отсрочку по уплате налогов, за исключением НДС, приостановление проверок, мораторий на решения о банкротстве со стороны кредиторов, продление сроков сдачи отчетности, а также перенос даты платежей по страховым взносам. Напомним, что ранее страховые взносы решением Путина были сокращены в два раза — с 30% до 15%.

Важно отметить, что принятые меры не являются финальными — в настоящее время правительство РФ дорабатывает программу поддержки бизнеса, расширяя ее инструментарий и базу получателей. Итоговый документ призван решить проблемы предпринимателей, при этом максимально сохранив занятость людей.

«На прошлой неделе было дано поручение правительству подготовить программу поддержки бизнеса, сделав особый упор на сохранение занятости и доходов людей», — сказал президент на совещании с членами правительства по экономическим вопросам 14 апреля.

В настоящее время в России уже действуют новые меры поддержки населения. Так, с апреля все семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет, для граждан, чей доход сократился на более чем 30%, предусмотрены кредитные каникулы, всем обратившимся в центры занятости начиная с 1 марта начисляется максимальное пособие по безработице — 12 тысяч 130 рублей. Кроме того, оставшиеся без работы родители имеют право на получение еще трех тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до 18 лет, а выплаты на детей от трех до семи лет граждане начнут получать уже в июне — на месяц раньше запланированного.

В своем обращении к нации по поводу распространения коронавируса Путин призвал россиян с пониманием отнестись к новым мерам безопасности и соблюдать рекомендации врачей.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — заключил президент.

Напомним, что на защиту человека труда направлена и одна из поправок в конституцию. Общероссийское голосование по обновлению основного закона страны состоится после того, как пандемическая угроза здоровью людей сойдет на нет.