Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Москва, 15 апреля. Нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина средних лет, прибывший из Милана. Об этом сообщил президент Российского респираторного общества, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин.

По словам академика, диагноз коронавирус подтвердился у пациента 27 февраля. Решение о постановке диагноза принимали Чучалин и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Они же назначили пациенту лечение.

«Диагностировали у него коронавирус очень быстро. Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись», — рассказал Чучалин в комментарии порталу «Православие.ру».

Академик рассказал, что нулевой пациент первым в стране поборол инфекцию. Однако он успел заразить своих пожилых родителей. Мать первого пациента перенесла заболевание легко, а отец некоторое время находился на искусственной вентиляции легких, пишет телеканал «360».

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

По данным на 15 апреля, в мире достигло 2 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 126 тысяч человек. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 24490. За сутки в РФ выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.