Петров резко ответил Собчак, нецензурно раскритиковавшей сериал «Колл-центр»

Москва, 15 апреля. Известный российский актер Александр Петров резко ответил скандальной телеведущей Ксении Собчак, которая нецензурно отозвалась об отечественном сериале «Колл-центр». Спор звезд разгорелся на странице Собчак в Instagram.

«Блондинка в шоколаде» опубликовала в соцсети видео, на котором она и ее супруг режиссер Константин Богомолов лежат в постели и смотрят «Колл-центр». Собчак смеется за кадром и снимает мужа, выражение лица которого демонстрирует недовольство сериалом. На видео Богомолов даже назвал Собчак садисткой за то, что ему пришлось смотреть экранное произведение.

«Учитывая новые реалии, надо бы назначить какой-нибудь административный штраф за рекомендацию [плохих фильмов]. <…> Надо завести себе за правило записывать не только рекомендованное, но и рекомендателей, а то иногда посмотришь что-нибудь, и думаешь: «а кто из твоих друзей вообще мог ТАКОЕ смотреть?» — написала журналистка в описании к ролику, употребив нецензурное слово.

В комментариях Александр Петров решил ответить Собчак на критику. Актер назвал «Колл-центр» классным сериалом и сообщил, что он как раз один из рекомендателей.

«Грубо. На это надо иметь право, а его, Ксюша, честно, нет, в кино, точно», — написал Петров по поводу матерной брани телеведущей.

В ответ Собчак попросила Петрова не отнимать у нее право на использование нецензурной лексики.

«Мне иногда тоже нравится что-то странное, так что про меня так тоже можно написать», — парировала журналистка.

Ранее Константин Богомолов рассказал, в каком настроении Собчак пребывает по утрам. По словам режиссера, в эти моменты его супруга испытывает ненависть к миру.