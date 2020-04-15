Симферополь, 15 апреля. ФСБ России сообщила о задержании в Крыму сотрудников украинских спецслужб, которые пытались организовать на полуострове теракт. По информации ведомства, для этих целей украинские разведчики вербовали проживающих в регионе россиян.

«На территории республики Крым пресечена деятельность, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих гостайну и вербовку граждан РФ», — сообщает Федеральная служба безопасности.

Ответственным за эту деятельность оказалось Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Сами операции курировал глава переброшенного в Херсон подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов.

Он занимался вербовкой агентов, среди которых была военнослужащая ВС России, которая, по сведениям ФСБ, в 2017-2018 годах передала украинской стороне сведения, составляющие государственную тайну. Еще один агент — гражданин Украины — подозревается в шпионской деятельности. В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела по факту государственной измены и шпионажа.

Отметим, что украинец в настоящее время находится под стражей, а россиянку поместили под домашний арест, поскольку она воспитывает несовершеннолетних детей.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.