Саррадж отказался от цивилизованного диалога с Хафтаром, приписав ЛНА преступления ПНС

Рим, 15 апреля. Премьер-министр нелегитимного по условиям Схиратских соглашений Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж продемонстрировал неумение вести цивилизованный диалог и отказался садиться за стол переговоров с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Заявление главы ПНС растиражировала итальянская газета la Repubblica, опубликовавшая с ним интервью. В ходе разговора с корреспондентом издания, Саррадж приписал Ливийской армии «заслуги» ПНС: обвинил Хафтара в собственных преступлениях.

Однако факты, которые силы Хафтара систематически предоставляют мировому сообществу, говорят об обратном. Так же, как и действия «правительства» Сарраджа. Напомним, что 18 марта Ливия заявила о гуманитарном перемирии, необходимом для предотвращения распространения вируса COVID-19. Спустя неделю, 25 марта ПНС развернуло широкомасштабную наступательную операцию под названием «Шторм мира», чем не просто подтвердило отказ от соблюдения каких-либо договоренностей, но и подвергло риску жизни ливийцев.

Коронавирус в Ливии появился также «благодаря» ПНС, которые в обход оружейного эмбарго ООН продолжают принимать в Мисурате и Триполи поставки турецкого вооружения. Вместе с военной техникой Анкара перебрасывает в Ливию сирийских боевиков и турецких наемников, которые выступают на стороне сил Сарраджа. Среди новоприбывших оказались зараженные COVID-19 наймиты, вследствие чего в Мисурате на некоторое время были перекрыты дороги.

Помимо перечисленных выше нарушений, недавно в сети появился документ из канцелярии «Министерства внутренних дел» ПНС, запрещающий размещать зараженных коронавирусом граждан в больницах. Возглавляемое Фатхи Башагой «ведомство», которое состоит из разрозненных вооруженных группировок, выходцев из террористических организаций и сирийских наемников, решило сохранить больничные койки для восстановления сил собственных боевиков, а больных людей отправлять в тюрьмы. По крайней мере, именно такое распоряжение получил военный преступник Абд аль-Рауф Карра, контролирующий частную тюрьму «Митига».

Напомним, что в этой неофициальной тюрьме уже практически год незаконно удерживаются двое российских ученных, Максим Шугалей и Самер Суэйфан. В Ливию они прибыли с комплектом необходимых для осуществления социологических исследований документов. Но боевики из группировки RADA, которая входит в структуру «МВД» ПНС их похитили и поместили в «Митигу». Бандформирование RADA также контролирует Карра. В докладах ООН говорится, что главарь вооруженного формирования участвовал в террористических актах совместно с исламистской коалицией «Фаджр» и применяет в отношении безвинно заточенных в тюрьму людей средневековые пытки.

Параллельно с этим ЛНА, напротив, обеспокоена не наращиванием и поддержанием собственных сил, а возведением специально оборудованных медицинских учреждений, в которых ливийцы смогут получить помощь от врачей. Недавно официальный представитель национальной армии Ахмад Мисмари сообщил, что Хафтар планирует построить пять больниц для лечения зараженных коронавирусом. Строительство первого госпиталя уже развернуто в городе Зинтан, расположенном на северо-западе Ливии.

By order of the general commander of the Libyan National Army field Marshal Khalifa #Hafter, #LNA builds a “coronavirus” hospital in Al-Zintan, West Libya. #Libya

4 more will be built in ( Sabah - Tarhuna - Ubari - Subrata )#Libya #LNA #HoR #COVID19 pic.twitter.com/1u5EX70VSG