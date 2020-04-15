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Саррадж отказался от цивилизованного диалога с Хафтаром, приписав ЛНА преступления ПНС

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Саррадж отказался от цивилизованного диалога с Хафтаром, приписав ЛНА преступления ПНС

Рим, 15 апреля. Премьер-министр нелегитимного по условиям Схиратских соглашений Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж продемонстрировал неумение вести цивилизованный диалог и отказался садиться за стол переговоров с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Заявление главы ПНС растиражировала итальянская газета la Repubblica, опубликовавшая с ним интервью. В ходе разговора с корреспондентом издания, Саррадж приписал Ливийской армии «заслуги» ПНС: обвинил Хафтара в собственных преступлениях.

Саррадж отказался от цивилизованного диалога с Хафтаром, приписав ЛНА преступления ПНС

«Мы всегда пытались разрешить наши разногласия через политический процесс, но каждая договоренность была вскоре отвергнута Хафтаром. Мы ожидали, что угроза эпидемии коронавируса на этот раз превратит Хафтара в человека слова. Но он увидел в пандемии возможность напасть на нас. Результатом агрессии стали десятки тысяч перемещенных семей, уничтожение государственных и частных учреждений», — заявил он.

Однако факты, которые силы Хафтара систематически предоставляют мировому сообществу, говорят об обратном. Так же, как и действия «правительства» Сарраджа. Напомним, что 18 марта Ливия заявила о гуманитарном перемирии, необходимом для предотвращения распространения вируса COVID-19. Спустя неделю, 25 марта ПНС развернуло широкомасштабную наступательную операцию под названием «Шторм мира», чем не просто подтвердило отказ от соблюдения каких-либо договоренностей, но и подвергло риску жизни ливийцев.

Саррадж отказался от цивилизованного диалога с Хафтаром, приписав ЛНА преступления ПНС

Коронавирус в Ливии появился также «благодаря» ПНС, которые в обход оружейного эмбарго ООН продолжают принимать в Мисурате и Триполи поставки турецкого вооружения. Вместе с военной техникой Анкара перебрасывает в Ливию сирийских боевиков и турецких наемников, которые выступают на стороне сил Сарраджа. Среди новоприбывших оказались зараженные COVID-19 наймиты, вследствие чего в Мисурате на некоторое время были перекрыты дороги.

Саррадж отказался от цивилизованного диалога с Хафтаром, приписав ЛНА преступления ПНС

Помимо перечисленных выше нарушений, недавно в сети появился документ из канцелярии «Министерства внутренних дел» ПНС, запрещающий размещать зараженных коронавирусом граждан в больницах. Возглавляемое Фатхи Башагой «ведомство», которое состоит из разрозненных вооруженных группировок, выходцев из террористических организаций и сирийских наемников, решило сохранить больничные койки для восстановления сил собственных боевиков, а больных людей отправлять в тюрьмы. По крайней мере, именно такое распоряжение получил военный преступник Абд аль-Рауф Карра, контролирующий частную тюрьму «Митига».

Саррадж отказался от цивилизованного диалога с Хафтаром, приписав ЛНА преступления ПНС

Напомним, что в этой неофициальной тюрьме уже практически год незаконно удерживаются двое российских ученных, Максим Шугалей и Самер Суэйфан. В Ливию они прибыли с комплектом необходимых для осуществления социологических исследований документов. Но боевики из группировки RADA, которая входит в структуру «МВД» ПНС их похитили и поместили в «Митигу». Бандформирование RADA также контролирует Карра. В докладах ООН говорится, что главарь вооруженного формирования участвовал в террористических актах совместно с исламистской коалицией «Фаджр» и применяет в отношении безвинно заточенных в тюрьму людей средневековые пытки.

Саррадж отказался от цивилизованного диалога с Хафтаром, приписав ЛНА преступления ПНС

Параллельно с этим ЛНА, напротив, обеспокоена не наращиванием и поддержанием собственных сил, а возведением специально оборудованных медицинских учреждений, в которых ливийцы смогут получить помощь от врачей. Недавно официальный представитель национальной армии Ахмад Мисмари сообщил, что Хафтар планирует построить пять больниц для лечения зараженных коронавирусом. Строительство первого госпиталя уже развернуто в городе Зинтан, расположенном на северо-западе Ливии.

Это не помешало премьеру узурпировавшего ливийскую власть «правительства» в заключение претенциозного интервью, подчеркнуть, что за стол переговоров с главой Ливийской армии он садиться не намерен, чем окончательно подтвердил собственную неспособность к цивилизованному политическому урегулированию кризиса в североафриканском государстве.

Саррадж отказался от цивилизованного диалога с Хафтаром, приписав ЛНА преступления ПНС

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