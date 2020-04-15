Авиаэксперт прокомментировал выводы следствия о катастрофе SSJ в «Шереметьево»

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал выводы следствия в отношении пилота SSJ, разбившегося в «Шереметьево».

Следственный комитет РФ 15 апреля объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении командира экипажа самолета SSJ-100 Дениса Евдокимова, совершившего жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево» в мае 2019 года.

«Завершено расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, командир авиалайнера, совершавшего полет из Москвы в Мурманск, после возвращения в аэропорт вылета во время жесткой посадки на взлетно-посадочную полосу нарушил правила, что привело к разрушению и возгоранию самолета. В результате погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Еще 10 человек получили травмы различной степени тяжести.

«В рамках уголовного дела проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего. В ходе следствия также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта «Шереметьево». В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию. Следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна», — говорится в выводах следствия.

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов не согласился с заключением СК РФ. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что, согласно мировой юридической практике, компетентными считаются выводы Государственной комиссии по расследованию авиакатастрофы.

«Да, именно [выводы] Государственной комиссии, а не следствия, потому что она расследует инциденты по нормам, установленным Международной организации гражданской авиации (ИКАО), в которой состоит 192 страны мира, и они установили порядок определения виновных. А виновные по этому порядку определяются только после окончания работы комиссии и ее выводов. Я пока выводов комиссии о том, что виноват командир корабля, не видел. И, главное — почему, потому что мы, профессионалы, хотим знать детали, которые может раскрыть только комиссия, и больше никто другой. А детали такие — не повлиял ли разряд молнии, выведший из строя электронику самолета, на его электродистанционную систему управления (ЭДСУ). Таких выводов я не видел», — утверждает Смирнов.

«Еще нужно понимать, что комиссия не ищет виновного, она ищет причину произошедшего. Но на каком основании следственные органы делают вывод о вине командира корабля? Это преждевременное решение, потому что комиссия уже установила, что пилот делал неадекватные движения ручкой управления самолетом. Там же штурвала нет, самолет управляется джойстиком, а командир — опытный пилот, который понимает, что нельзя рули отдавать до отказала вверх, наклоняя элероны, и вниз, наклоняя элероны на набор высоты. Нельзя этого делать резко, этому учат еще в училищах, а он это делал, очевидно, в том случае, что попытки джойстиком поставить самолет в нужное положение ни к чему не привели», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, катастрофа Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» произошла 5 мая 2019 года. Пилоты самолета, вылетевшего из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок решили вернуться, однако сесть удалось только со второй попытки. Во время посадки у воздушного судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро распространился по хвостовой части, в результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.