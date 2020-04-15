Экс-жена Башарова призвала Муцениеце бежать от бьющего ее Прилучного

Москва, 15 апреля. Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова поддержала модель Агату Муцениеце, которая недавно пожаловалась на то, что супруг Павел Прилучный поднял на нее руку.

Экс-супруга Башарова, ставшая в свое время жертвой домашнего насилия, встала на сторону Муцениеце и дала ей совет. Она призвала модель бежать от бьющего ее мужа и не прощать такого к себе отношения.

«Агата! Держись! И беги… Другим человек не станет. Я прошла через это и знаю, как тебе тяжело! Держись», — высказалась Шевыркова.

Напомним, что бывшая жена Башарова не раз обращалась в больницу с травмами, но всегда отказывалась фиксировать побои и подавать заявление в полицию. Экс-супруги все еще общаются, поскольку вместе воспитывают сына Марселя.

На прошлой неделе Муцениеце, которая в феврале приняла решение развестись с Прилучным, еле сдерживая слезы, обратилась к фанатам и рассказала им о конфликте в семье, пишет НСН. Девушка заявила, что муж забрал у нее телефон, напугал детей, избил ее и пытался выгнать семью из дома.

Слова девушки поставили под сомнение некоторые артисты, например, Настасья Самбурская, а агент Прилучного Екатерина Сычева назвала их «враньем». Музыкальный продюсер Андрей Разин призвал не поддаваться на провокацию, которую устроила Муцениеце, и не верить ее синякам.

Как передает «Царьград», пара, поженившаяся в 2011 году, воспитывает сына и дочь.